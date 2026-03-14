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▲香蕉公開汽車監視器畫面，要求把他車門撞破洞的肇事者出面。（圖／翻攝自香蕉臉書）

隔壁車主開門不慎撞上 愛車遭殃

發現卻未處理 查看兩次後竟直接離開

藝人香蕉（王俊傑）近日在社群平台分享一段讓他相當無奈的經歷，透露自己的愛車在停車場無辜受損，車門竟被撞出一個洞，他同時公開車輛監視器畫面，只見該名肇事者發現撞破車門後竟直接轉身離開，香蕉透過貼文希望找到當時的肇事車主，也喊話對方若看到相關貼文，能主動聯絡處理後續賠償問題。香蕉表示，事情發生在2月28日中午，當時他把車停在新竹勝利八街的停車場，他提到自己平常開車門時都會特別注意周圍狀況，盡量避免碰撞其他車輛，因此看到自己的車被撞傷時相當傻眼，也忍不住感嘆，如果每位駕駛都多一點注意，其實可以避免許多不必要的損失。從香蕉公開的監視器畫面可以看到，對方車輛是在他停好車之後才停到隔壁的位置，兩車之間原本仍有一定距離。然而當該車主打開後車門時，似乎沒有注意力道與角度，車門直接撞上香蕉的車門，造成明顯凹洞與刮傷。更讓香蕉無奈的是，畫面顯示對方車主在撞到車後，其實有發現問題，甚至停下來查看車門狀況。不過對方在查看兩次後，並沒有留下聯絡方式，也沒有通知車主，最後竟直接離開現場。香蕉看到監視器畫面後忍不住表示：「竟然就這樣無情地走了。」香蕉也在貼文中呼籲，希望肇事車主能看到影片並主動聯絡處理。他表示自己更希望對方離開只是因為當時太匆忙，才沒有留下資訊，而不是刻意逃避責任。貼文曝光後，不少網友也替他打抱不平，留言表示「明明看到還走掉很誇張」、「停車開門真的要注意」，甚至有人建議直接報警處理。