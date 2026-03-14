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效力於休士頓太空人隊的台灣強投鄧愷威，在今（14）日迎來今年大聯盟春訓的首場先發。面對聖路易紅雀隊，鄧愷威主投3局僅被敲出1支安打、失1分，最快球速來到95英里（約152.9公里）。儘管單場出現3次四死球仍有調整空間，但他優異的危機處理能力與化身「滾地球製造機」的表現，仍為他爭取開季大聯盟名單增添不少籌碼。鄧愷威開局雖不慎投出觸身球，但隨即展現冷靜，以94.8英里的伸卡球誘使維拉斯奎茲（Nelson Velázquez）擊出雙殺解圍。2局下，他更是火力全開，連續製造3個滾地球出局，僅用12球就送出乾淨俐落的三上三下。值得一提的是，在3局下對決史考特（Victor Scott II）的打席中，一顆被主審判定為壞球的外角低速球，讓鄧愷威果斷發動ABS（自動好球帶）挑戰，最終系統改判為好球。3局下，鄧愷威遭遇亂流，開局連投保送與安打陷入滿壘危機。此時太空人隊教練團與現場球迷皆屏息以待，觀察他面對紅雀打線第二輪的續航力。最終鄧愷威雖被擊出高飛犧牲打失掉1分，但他隨即飆出關鍵三振化解危機。最終鄧愷威此役先發3局用49球，其中28顆是好球，投出2次三振、2次四壞球保送及1次觸身球。目前春訓累計4場出賽，在8.2局中投出11次三振，雖然四死球比例較高，但對手打擊率僅0.107，鄧愷威防禦率為穩定的3.12。自季外從巨人轉戰太空人以來，鄧愷威展現出極強的被安打率控制能力。教練團賽前設定讓他面對兩輪打線，觀察球數達40球後的表現，今日的表現基本符合預期。若能進一步精修控球準度，減少四死球的產量，鄧愷威還是極有機會在大聯盟開季名單中占有一席之地。