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2026世界棒球經典賽（WBC）八強複賽戰火，正式在美國邁阿密大聯盟球場點燃！今（14）日迎來備受矚目的多明尼加與韓國之戰，沒想到這場八強對決竟演變成一場殘酷的「單方面大屠殺」。奪冠大熱門多明尼加全場展現毫無死角的恐怖壓制力，最終在7局下靠著一發特大號的再見3分砲，以無情血洗並提前「扣倒」韓國隊。這發全壘打不僅直接宣判韓國隊死刑，更讓多明尼加一舉追平了WBC賽史的「最多全壘打」神級紀錄。面對驚險從預賽C組晉級的韓國隊，多明尼加這條由大聯盟頂級球星組成的「黃金打線」，展現了極致的破壞力與進攻耐心。在前6局的進攻中，多明尼加甚至「連一發全壘打都沒打」，純粹靠著毫無破綻的機敏走壘，以及選球眼大開、狂選保送的窒息式壓迫，兵不血刃地從韓國投手群手中狂榨出，讓韓國隊在場上顯得毫無招架之力，只能任人宰割。比賽來到第7局，這場令人窒息的屠殺迎來了最高潮。此役從板凳出發的代打重砲威爾斯（Wells），精準相中韓國投手蘇亨俊的來球，大棒一揮，將球狠狠掃上邁阿密球場的右外野看台。這發特大號的再見3分砲，直接將比數徹底拉開至的雙位數絕對差距。在WBC的賽制規定下，這也讓這場八強賽在第7局就提前畫下了殘酷的休止符，無情粉碎了韓國隊睽違17年重返八強的奇蹟美夢，黯然打包回國。威爾斯的這發再見全壘打，不僅終結了比賽，更寫下了偉大的歷史意義。這不但是多明尼加在本屆賽會的第全壘打，更直接追平了墨西哥在2009年創下的「大會單屆最多全壘打」歷史神話！考量到多明尼加僅僅打到八強賽就達標，未來極有可能將這項紀錄推向無人能及的新境界。回顧多明尼加本屆超變態的火力輸出，他們在至今的5場比賽中，竟然有高達得分突破雙位數。在本場賽前，陣中主力如卡米內羅（Caminero）、小葛雷諾（Guerrero Jr.）、老將克魯茲（Cruz）、索托（Soto）與小塔提斯（Tatis Jr.）皆已各自貢獻，而馬提（Marte）、羅德里奎茲（Rodriguez）以及今日開轟的威爾斯也都有全壘打進帳。這條星光熠熠、人人都能開轟的恐怖打線，無疑已經成為本屆WBC各國投手最深沉的夢魘！