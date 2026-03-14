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台中市豐原區13日晚間發生一起情殺案，一名62歲傅姓男子與42歲紀姓女友在車內談分手，卻爆發激烈爭吵，傅男竟持刀割傷紀女喉嚨，導致對方重傷、失去意識。不過，傅男行兇後卻沒有第一時間將女友送往醫院，反而開車前往約3公里外的派出所「自首」，並向警方表示「我殺了我女友」，最後紀女送醫搶救後仍不治身亡。據了解，兩人都不是豐原當地人，已交往多年，由於相差20歲且個性不合，過去時常發生爭執。13日晚間兩人在豐勢路二段自來水廠附近一處空地談分手時，再度爆發激烈口角，傅男情緒失控，持車內刀具劃破紀女喉嚨，造成紀女大量出血，隨後失去意識。傅男犯案後竟沒有逃亡，也沒有將人送往醫院，而是自行開車前往派出所投案。警方上前查看時，發現車內的紀女已命懸一線，隨即通報救護人員將她送往豐原醫院急救，但因傷勢過重且失血過多，最終仍宣告不治。紀女的背景也曝光，其實她自幼被送養，事發後養母第一時間趕到醫院關心養女，但仍未能挽回生命；紀女的生母與胞妹得知消息後，也立即從台北南下處理後續事宜。目前警方已將傅男帶回派出所偵訊，詳細犯案動機及案情細節仍待進一步釐清。