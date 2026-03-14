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▲金倒永（中）曾和ILLIT一起在球隊休息室中熱舞。（圖／翻攝自ILLIT IG@illit_official）

多明尼加火力壓制 金倒永此戰0安打

金倒永女裝影片瘋傳 本人回應引爆笑

2026年世界棒球經典賽（WBC）八強戰今（14）日上演焦點對決，多明尼加火力全開，以10：0提前扣倒韓國隊強勢晉級，比賽過程中，Juan Soto與Vladimir Guerrero Jr.的拚命跑壘成為亮點，而韓國開路先鋒金倒永此役吞下1K、0安打，也意外被網友點名討論。而金倒永過往多支熱舞影片也被翻出，除了重現NewJeans Hanni的《藍色珊瑚礁》外，過去跟ILLIT一同在球場大跳〈Tick-Tack〉的畫面也被翻出。本場比賽多明尼加不只靠長打壓制韓國，跑壘拚勁也讓球迷印象深刻，3局下，Soto在本壘前上演驚險滑壘，巧妙避開觸殺，被球迷形容宛如「神之手」；而在2局下，Guerrero Jr.也不惜身體飛撲壘包，展現大聯盟球星的拚戰態度。兩位明星球員的激情跑壘，成功帶動氣勢，多明尼加一路擴大比分，最終以10：0提前結束比賽。韓國隊此役進攻受阻，全場僅零星2支安打，完全無法突破多明尼加投手群的壓制，擔任開路先鋒的金倒永此戰1K、0安打，未能帶動攻勢，也被部分球迷點名討論。不過金倒永在近年被視為韓國棒壇新生代明星，效力起亞虎的他，憑藉速度與打擊能力快速竄紅，在韓國球迷間人氣極高。金倒永過去在2024年12月奪下KBO年度MVP後，於奪冠慶典《2024 KIA V12 Tigers Festa》中，獻上了職業生涯最「毀形象」的演出。身為NewJeans鐵粉的他，竟直接在台上模仿起Hanni的經典表演，只見金倒永戴上同款假髮、換上藍白條紋毛衣與白色長裙，熱情獻唱〈藍色珊瑚礁〉，他不僅動作細膩地撥弄假髮，連提裙擺的羞澀神情都揣摩得維妙維肖，該影片被翻出後馬上在網路瘋傳。不料這竟釣出本人現身留言區，「請把視頻放下來…」後面的點點點看起來非常無言又無奈。而金倒永本人親自現身，也讓台韓網友都忍不住笑翻，「你怎麼自己出現了」、「下次他打擊全場放這影片」、「竟然被台韓網友共同群嘲，超好笑」、「本人表示：我寧願IG被出征洗版」，搞笑回應意外圈了大批粉絲。