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軍購特別條例付委，立院國防委員會國民黨籍召委馬文君下週未排審軍購特別條例草案，遭民進黨砲轟是國民黨主席鄭麗文為「鄭習會」鋪路、犧牲國家安全。對此，鄭麗文今（14）日怒轟民進黨造謠每週都幫她排鄭習會的行程，更嗆說「說不定賴清的比我更早見習近平。」國民黨與民眾黨今日共同召開記者會發佈兩黨共同政見願景，媒體聯訪時被問到馬文君下週未排審軍購特別條例草案，遭民進黨砲轟是為了「鄭習會」，對此，鄭麗文表示，民進黨的造謠團隊已經到了匪夷所思，讓大家覺得非常的誇張的一個地步了。從她上任主席之後，就幫她排了非常多鄭習會見面的行程，每週都會換一個，鄭麗文笑說「 3月12號，我好像本來也應該要去北京正習會的，所以已經變成了一個非常荒唐的笑話。」鄭麗文說，她一而再，再而三的公開的向大家說明跟報告，事實上，馬英九的8年已經證實了，她擔任主席之後也是一樣的，兩岸可以馬上立即恢復和平的對話跟交流，唯一的政治基礎就是九二共識、反對台獨。 只要接受九二共識，民進黨下架他們覺得已經無用的台獨黨綱，從陳水扁和蔡英文到賴清德都公開地向台灣人民，也向國際社會宣示不可能台獨、不需要台獨，台獨不存在，既然是一個不存在的假議題，為什麼不就乾脆地下向台獨黨綱呢？鄭麗文反酸，「我說過非常多次，說不定賴總統比我先見到習近平。 但是民進黨裝睡的人叫不醒。」 因為只需要九二共識、反對台獨，兩岸就可以非常和平地對話交流，不需要每天兵兇戰危，喊打喊殺，可能這樣子會戳破了民進黨的謊言，看破了民進黨的手腳，所以他們不斷地在一個又一個的謊言上面，不斷地堆疊，自我矛盾、自相矛盾，已經到了非常離譜荒謬的地步了，還要每天邊每天造謠？鄭麗文表示，而且花非常多的錢買通了各種的名嘴、媒體網路，製造各種的不實的謠言，民進黨真的好怕鄭習會在只有九二共識、反對台獨的前提之下，就展開了兩岸非常順暢地溝通協調和平。結果10年斷送了台灣多少就業機會多少產業發展？ 污衊了多少中配？製造了多少莫須有的中共同路人？ 就是一場無良的謊言。 方便為了鞏固自己建立在謊言之上的政權跟意識形態，不惜讓台灣社會付出無法回復的代價，追殺中配違反人權迫害憲法。 藐視民主法治。鄭麗文提到，因為民進黨什麼都沒有了，只剩下賣芒果乾，只剩下反中，什麼都沒有了，執政沒有任何成績，分不出任何牛肉，謊言一個接一個。 連保台都已經變成了一個讓大家完全無法信賴的謊言，民進黨什麼都不剩了，所以只好非常悲哀的繼續編織這一些謊言，但是她認為越來越多的台灣民眾看得非常的清楚，越來越多的人是清醒的，民進黨恐怕在未來都還保不住四成的底線了。鄭麗文指出，她相信台灣人民的眼睛是雪亮的。所以在這樣子的一個基礎上面，民進黨一天到晚製造非常多的謊言，要破壞國民黨的團結，事實上國民黨內部很多的矛盾，再來要製造藍白之間有很多的矛盾，製造很多的謊言，挑撥離間見縫插針，因爲國民黨團結，因為如果藍白合作，民進黨就完蛋了，賴清德就要被下架了，他能不緊張嗎？