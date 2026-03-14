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▲李今珠（左起）、千昭允、車榮玹、朴淡備等人於東京為經典賽應援。（圖／記者張一笙攝）

千昭允、車榮玹應援經典賽！私服熱舞引暴動

▲千昭允（右）曬出同框車榮玹、徐賢淑熱舞影片，在東京鐵塔下畫面壯觀。（圖／翻攝自千昭允IG）

2026世界棒球經典賽（WBC）熱打！韓國今（14）日稍早於八強賽中遭多明尼加「扣倒」，賽程止步，韓國啦啦隊女神們動態受到關注，千昭允、車榮玹、徐賢淑、朴淡備、李今珠等熱力不減，同框東京鐵塔熱情舞蹈，千昭允興奮笑說：「韓國最棒的！謝謝你們在四天裡照顧得很好，創造了珍貴的回憶！」徐賢淑也喊道：「韓國是最棒的，開心珍貴的回憶，很榮幸能和珍貴的人在一起！」吸引大批球迷點讚。千昭允於社群IG發文，曬出與車榮玹、徐賢淑合體影片，她們站在東京鐵塔底下，穿著便裝大跳Yyeon的〈Awoong-Dawoong〉，千昭允甜喊：「和珍貴的人在一起，最後一天東京鐵塔 」，先前也大力讚道韓國對於經典賽的表現：「韓國最棒的！謝謝你們在四天裡照顧得很好，創造了珍貴的回憶！」除了千昭允，車榮玹也感謝粉絲熱情歡呼，「即使在韓國也為我努力加油的粉絲，歡呼聲太酷了！韓國WBC代表隊！戰鬥！」徐賢淑則喊道：「韓國是最棒的，開心珍貴的回憶，很榮幸能和珍貴的人在一起！」即便韓國隊無法於經典賽前進四強，她們依舊力挺自己的國家，展現超高毅力及運動家精神。千昭允是韓國起亞虎的啦啦隊女神，因甜美笑容與高挑身材被譽為「天使允」，她以穩定應援風格著稱，曾在富邦悍將韓流主題週來台交流，被認為是繼李多慧之後備受期待的潛力「韓援」之一。車榮玹擁有甜美臉蛋和一雙逆天長腿，這幾年多次站上國際賽事，她不僅是李珠珢的隊友，去年還來台參與味全主場活動，帶來開場與中場精彩演出，表現十分吸睛，在場上熱舞的模樣瞬間圈粉。