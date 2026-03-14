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國民黨鄭麗文與民眾黨黃國昌今（14）日第三次舉行共同召開記者會，發佈兩黨共同政見願景。鄭麗文表示，希望用合作代替對抗、投資代替掏空、建設代替破壞，更稱民進黨政府民粹、反智，透過謊言堆砌統治的城堡，「相信他們越來越不堪一擊」。黃國昌則表示，在野黨在國會推動多項改革，這樣的合作更從立法層次進一步邁向聯合治理，這不僅是選舉合作，更不涉及權位交換，而是提出願景。鄭麗文指出，今年的選舉對台灣不該只是政權廝殺、政治人物私心較量的擂台，應該是充分反映民意提出具體政策，才是負責任成熟民主的展現，也是兩黨共同努力的方向。鄭麗文也指出，「正視民生、聯合治理、務實前行」，要用合作代替對抗、投資代替掏空、建設代替破壞，政治的出發點永遠是人民的需求，而非庸人自擾的意識形態，而長期透過意識形態治國更是自我束縛與內耗，因此必須把政治拉回常軌。黃國昌表示，10年前當時蔡英文總統說要為年輕人打造更好的國家，如今賴清德接任後，把台灣變成全世界生育率最低、老化速度最快的國家，而政府更帶頭撕裂社會、創造衝突，在野黨在國會推動多項改革，為了這土地共同努力，這樣的合作更從立法層次進一步邁向聯合治理，這不僅是選舉合作，更沒有涉及權位交換，而是提出願景。