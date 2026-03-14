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2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽，美國隊與加拿大隊在休士頓大金球場上演了一場絕對不能輸的北美兄弟內戰。不過，在這場令人冷汗直流的緊繃血戰中，美國隊牛棚卻出現了堪稱本屆賽會最爆笑的一幕。即將在賽後退出美國隊名單的道奇隊傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw），竟然被轉播鏡頭捕捉到在比賽中段「爽拿冰啤酒」的超狂畫面，瞬間讓全美球迷笑到崩潰，直呼：「史上最偉大的投手（GOAT），他想幹嘛就讓他幹嘛吧！」這場攸關晉級四強門票的美加八強戰，雙方一路緊咬，戰況異常激烈。然而，當比賽進行到第6局時，鏡頭卻捕捉到了一個與緊張氣氛完全不搭軋的畫面。一直待在牛棚待命的38歲美國隊傳奇左投柯蕭，突然從座位上站了起來，走到一旁，接著竟然從工作人員手中接過了一罐「銀色鋁罐」，雖然他後續怎麼處理這罐飲料不得而知，但這極具辨識度的外型，立刻被外界認定就是冰涼的啤酒。這個超狂的舉動立刻在網路上炸開！美國專門報導道奇隊消息的媒體《Dodgers Nation》官方X（原推特）也火速發文調侃：「柯蕭竟然在美國對加拿大的準決賽大戰中，直接拿起了一罐啤酒（笑）！」《Dodgers Nation》隨後也揭露了背後的隱藏資訊：「其實，今天就是柯蕭留在美國隊名單的『最後一天』了。既然都要離開了，那麼他手裡拿著一罐冰鎮啤酒，舒舒服服地看完整場比賽，應該也很合理吧！」據悉，柯蕭在本屆WBC賽會中至今「一球未投」，隨著這場八強賽結束，他也將正式退出美國隊陣容，這罐啤酒儼然成了他提前告別國家隊的「餞行酒」。面對這位準名人堂神獸的「特權級」超鬧舉動，美國球迷不僅沒有開炮炎上，反而陷入了徹底的瘋狂與歡樂之中。大批球迷湧入社群平台狂笑力挺：「天啊，這真的太搞笑了！」、「他是史上最偉大的投手（GOAT），他想幹嘛就讓他幹嘛吧！」、「我們完全無法責怪他啊（爆笑）」更有不少球迷跟著起鬨：「這絕對是我最近看過最讚的畫面，我愛死他了！」、「大叔只是想好好享受人生啦，乾脆讓他喝完直接上去投一局看看！」