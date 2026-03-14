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多明尼加胡安索托曾喊我愛韓國 網哭：愛就手下留情

2026世界棒球經典賽（WBC）八強賽今（14）日上午在美國邁阿密登場，韓國對上被外界形容為「宇宙最強打線」的多明尼加共和國，結果比賽幾乎一面倒，最終7局下因分差達10分提前結束比賽，以0：10遭到扣倒淘汰，韓國確定無緣晉級四強。比賽才剛落幕，立刻被韓國網友翻出來瘋傳，讓不少韓國球迷哀嚎：「既然愛的話就手下留情吧！」胡安索托喊出「我愛你韓國」的畫面，並不是這次WBC八強賽時說的，而是他還效力聖地牙哥教士時，與韓國球星金河成同隊時拍下的畫面。最近韓國各大棒球社群突然再次瘋傳這段舊影片，只見索托穿著教士隊球衣、肩上背著包包，對著拿著相機的韓國朋友，用韓文清楚說出「我愛你韓國」，還一邊敲胸口、一邊送飛吻，做出誇張又帥氣的慶祝動作，拍攝的朋友還在一旁解釋，這句韓文的意思就是「I love Korea」。接著坐在旁邊的金河成也入鏡，他告訴索托這段畫面之後會上傳到YouTube，索托先確認自己說的內容是不是「I love Korea」，金河成回答「沒錯」，索托又好奇韓文到底怎麼講，金河成當場再教一次「我愛你韓國」，索托聽完後立刻轉向鏡頭，再次大聲喊出同一句韓文，還重做一次慶祝動作才離開畫面。因為發音相當標準，加上兩次誇張又可愛的動作，影片當時就曾在韓國球迷圈引發討論。事實上，包括索托、費爾南多塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、曼尼馬查多（Manny Machado）等多明尼加球星，當年在教士時期都與金河成關係相當好，如今以這些球員為多明尼加在WBC八強賽正面對上韓國，讓這段舊影片再度被挖出來瘋傳，韓國球迷也留言苦笑：「既然愛的話就手下留情吧」、「到底是要打多狠啦」、「我們也愛你」。