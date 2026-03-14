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新北市瑞芳區14日上午發生汽車墜落邊坡事故，一名35歲男子駕駛小客車行經台2線75.5公里處時，不明原因連人帶車墜落約10公尺深的邊坡，車輛卡在岸際附近，情況相當驚險。警消於上午9時6分接獲通報後，立即趕往海濱路金石園前方岸際救援。到場時發現駕駛受困車內，但意識清楚，隨即利用吊臂設備將男子固定並拉上邊坡，成功將人救出。男子被救出後表示自己有輕生念頭，警消隨即將其送往基隆長庚醫院治療，目前暫無生命危險。至於事故發生的詳細原因，仍待相關單位進一步調查釐清。