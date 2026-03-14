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北市前副市長李四川在10日請辭，周三（11日）獲國民黨提名投入2026新北市長選戰。台北市長蔣萬安今（14）日與李四川一同出席公開活動，蔣萬安會前受訪時表示，他跟李四川培養出「一個眼神就有默契」。「桃園市日新協會」、「風向株式會社」14日、15日共同主辦「模擬Mega City：模擬方城市」青年營隊，由國民黨前主席朱立倫擔任總導師，邀請國民黨新北市長參選人李四川、蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑等與會分享治理經驗。這是李四川辭職後第一個公開活動，也李四川辭去北市副市長後，第一次再與蔣萬安公開見面。蔣萬安受訪時表示，「我跟川伯一起打拚快四年，培養出一個眼神就有默契」，而且對這兩座城市未來發展都有共同的想法，接下來一定會持續密切的合作、並肩作戰，推動這兩座城市的進步，他們非常期待，對未來有信心。針對李四川昨日提出「瓢蟲公車」政見。蔣萬安說，任何有創意的政策能夠引起大家討論，都是好事。