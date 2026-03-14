不少人習慣一次煮多顆水煮蛋存放冰箱，方便隨時食用，但日本廚師Papuchan在《Yahoo JAPAN》專欄中表示，熟雞蛋的保存期限其實比生蛋短很多。冷藏情況下，帶殼水煮蛋最長約可保存3至4天，而剝殼後的雞蛋保鮮期則大幅縮短至24小時。原因是生蛋白中含有能抑制細菌的「溶菌酶」，但加熱後這項天然防護會消失，蛋殼也可能因高溫產生細小裂縫，使細菌更容易進入。若雞蛋出現酸臭味、外觀滲水或觸感濕黏鬆軟，就代表可能已經腐壞，即使還沒超過保存期限，也應立刻丟棄。
水煮蛋「一次煮完放冰箱」細菌暴增！最短24小時、最久4天內要吃完
Papuchan指出，在冷藏環境下，若水煮蛋保持「帶殼」狀態，大約可以存放3至4天；但如果已經將蛋殼剝除，保鮮期就會大幅縮短，只能放約24小時，最好當天食用完畢。原因在於一旦剝殼，外界細菌進入雞蛋的速度會明顯增加。
不少人好奇，生雞蛋在冰箱中能保存兩週以上，甚至有人認為可以放更久，但煮熟後的雞蛋為何卻只能放幾天？Papuchan解釋，關鍵在於蛋白中含有一種名為「溶菌酶（Lysozyme）」的天然抗菌成分。這種酵素能抑制細菌入侵與繁殖，是雞蛋本身的防禦機制。
然而當雞蛋經過高溫烹煮後，溶菌酶的活性會降低甚至消失，使雞蛋失去原本的重要保護。此外，加熱過程也會改變蛋殼的微觀結構，可能產生肉眼難以察覺的細小裂縫，讓空氣中的細菌更容易進入並繁殖，導致熟蛋更容易腐敗。
水煮蛋壞掉怎麼看？出現異味、觸覺濕軟黏糊快丟掉
Papuchan提醒，隨著氣溫逐漸升高，細菌繁殖速度也會加快，辨識水煮蛋是否變質相當重要。即使仍在建議的保存期限內，只要出現異味或質地異常，就應立即丟棄。若水煮蛋散發明顯酸臭味，或蛋白摸起來濕軟、黏糊，甚至輕輕一碰就碎裂，都代表內部可能已經滋生大量細菌。
此外，也可以觀察是否出現滲水現象，或整顆蛋觸感變得爛爛黏黏，這些都是腐敗的警訊。冰箱並非萬能，食物放得太久仍可能變質，提醒民眾在準備便當或提前備餐時，最好遵守「帶殼3至4天、剝殼當天吃完」的原則，並在低溫環境下妥善保存，以降低食物中毒的風險。
資料來源：《Yahoo JAPAN》專欄
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Papuchan指出，在冷藏環境下，若水煮蛋保持「帶殼」狀態，大約可以存放3至4天；但如果已經將蛋殼剝除，保鮮期就會大幅縮短，只能放約24小時，最好當天食用完畢。原因在於一旦剝殼，外界細菌進入雞蛋的速度會明顯增加。
不少人好奇，生雞蛋在冰箱中能保存兩週以上，甚至有人認為可以放更久，但煮熟後的雞蛋為何卻只能放幾天？Papuchan解釋，關鍵在於蛋白中含有一種名為「溶菌酶（Lysozyme）」的天然抗菌成分。這種酵素能抑制細菌入侵與繁殖，是雞蛋本身的防禦機制。
水煮蛋壞掉怎麼看？出現異味、觸覺濕軟黏糊快丟掉
Papuchan提醒，隨著氣溫逐漸升高，細菌繁殖速度也會加快，辨識水煮蛋是否變質相當重要。即使仍在建議的保存期限內，只要出現異味或質地異常，就應立即丟棄。若水煮蛋散發明顯酸臭味，或蛋白摸起來濕軟、黏糊，甚至輕輕一碰就碎裂，都代表內部可能已經滋生大量細菌。
此外，也可以觀察是否出現滲水現象，或整顆蛋觸感變得爛爛黏黏，這些都是腐敗的警訊。冰箱並非萬能，食物放得太久仍可能變質，提醒民眾在準備便當或提前備餐時，最好遵守「帶殼3至4天、剝殼當天吃完」的原則，並在低溫環境下妥善保存，以降低食物中毒的風險。