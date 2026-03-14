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經典賽韓國大輸多明尼加！薩摩耶又命中了：根本神犬

▲薩摩耶犬Armani預測今日經典賽八強，南韓與多明尼加對戰會由後者勝出，結果也與實際賽果相符。（圖／粉專「@smiley._.clouds」）

經典賽韓國隊對戰多明尼加慘輸！7局下挨轟三分砲遭扣倒

▲韓國隊睽違4屆經典賽重返8強舞台，但先是在第2、3局接連失分，被多明尼加狂攻7分，最終還被轟出三分砲，以0比10遭扣倒淘汰。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，簡稱WBC）8強賽已在美國邁阿密loanDepot park登場，今（14日）由C組第2名韓國對上D組第1名多明尼加，韓國隊在第2、3局接連失分，被多明尼加狂攻7分，最終還被轟出三分砲，以0比10遭扣倒淘汰。對於此結果，粉專「微笑白雲@smiley._.clouds」的薩摩耶犬Armani早就預測到勝負，當時牠毫不猶豫選擇多明尼加會獲勝，結果也與實際賽果相符，讓不少網友直呼太神。有網友分享粉專「微笑白雲@smiley._.clouds」的薩摩耶犬Armani預測今日經典賽八強南韓與多明尼加對戰，哪一隊會勝出。只見飼主分別拿著寫有韓國、多明尼加的紙張，並請Armani選擇，只見狗狗先是左右張望，接著直接果斷以左手選擇「多明尼加」會獲勝。而稍早比賽結果出爐，確實南韓隊今天在世界棒球經典賽8強戰，被多明尼加在第7局以10：0提前結束比賽。影片曝光後，不少網友紛紛笑喊，「我喜歡牠毫不猶豫放下去的手！請加雞腿給牠」、「薩摩耶是不是覺得這是常識判斷題」、「薩摩耶在群組表示：為什麼最近主人們都要我們選邊站？」也有人表示，「這不用問神犬，單身狗的我也覺得是多明尼加」、「如果多明尼加能輸才是真的懸」。而先前粉專「微笑白雲@smiley._.clouds」的薩摩耶犬們Grace、Armani、公主、賓利、Coach、賓利、Deya都精準預測過，3月9日澳洲與韓國對戰，會是韓國隊獲勝，並且高分混戰，當時也讓許多網友驚呼，「要膜拜了」、「根本神犬」、「真的太神奇」。韓國隊睽違4屆經典賽重返8強舞台，比賽開局韓國先發投手柳賢振首局表現穩定，讓多明尼加打者三上三下。不過第2局開始局勢急轉直下，多明尼加打線火力爆發，連續攻勢讓韓國隊在3局結束前就失掉7分，比分差距迅速被拉開。韓國隊一共動用多達9名投手試圖止血，但仍難以壓制多明尼加打線。到了7局下兩出局、一三壘有人時，多明尼加打者威爾斯（Austin Wells）轟出三分砲，直接讓比賽以10比0提前結束，多明尼加順利晉級4強。賽後韓國隊總教練柳志炫在記者會上坦言，多明尼加確實展現強大實力，「這場比賽讓我們再次確認，他們聚集了世界最高水準的球員。」