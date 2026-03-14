2026高雄櫻花季音樂節於3月13日至15日在高雄夢時代前廣場登場，吸引大量粉絲南下參與。CHARGESPOT表示，隨著大型演唱會與音樂活動帶動人潮，共享行動電源需求也明顯提升。根據平台數據，去年櫻花季與大港開唱期間，高雄週末借電日均訂單量較一般週末成長2倍，其中高鐵左營站與高雄車站周邊站點需求更暴增470%，顯示大型活動同時帶動交通樞紐與城市服務使用熱度。
攜手7-ELEVEN合作 推出限定聯名行動電源
共享行動電源品牌CHARGESPOT今年參與7-ELEVEN高雄櫻花季合作，並同步布局大港開唱等大型音樂活動場景。不僅於活動現場設置攤位，同時推出限定聯名行動電源，讓粉絲在活動期間隨時補充電力，安心拍照、錄影與分享演出精彩時刻。此外，大港開唱活動期間，使用國泰世華CUBE信用卡，租借CHARGESPOT行動電源，可享最高10%小樹點回饋。
平台數據揭露 大型音樂節借電量翻倍
根據CHARGESPOT平台數據顯示，去年高雄舉辦櫻花季與大港開唱期間，共享行動電源使用需求明顯提升，整體週末日均訂單量較一般週末成長達2倍。若與高雄其他大型活動相比，櫻花季與大港開唱期間的訂單量在所有大型活動中排名第三，僅次於TWICE演唱會與Asia Artist Awards舉辦期間。
交通樞紐借電最旺 左營站與高雄站暴增470%
進一步觀察活動期間的城市使用情況，高鐵左營站與臺鐵高雄車站等交通樞紐周邊站點借電需求成長最為明顯，訂單量較一般週末增加470%。數據顯示，大型活動不僅帶動場館周邊人潮，也同步推升交通節點與城市服務的使用熱度。
SUPER JUNIOR-D&E領軍 海內外卡司吸粉朝聖
今年高雄櫻花季集結多組海內外藝人，包括SUPER JUNIOR-D&E、李泳知、孫淑媚與戴愛玲等卡司，吸引大批粉絲南下朝聖。CHARGESPOT也在活動現場設置品牌攤位，民眾只要完成打卡互動即可獲得沁涼飲品，同時推出300顆活動限定聯名行動電源，並提前於臺南與高雄多個站點曝光，讓粉絲在進場前就能先借好電，避免活動中手機突然沒電的困擾。
社群時代電量重要 開演前與壓軸最缺電
在社群分享成為參與音樂節不可或缺的一環之下，手機電量幾乎等同於參與體驗本身。從排隊等待、拍照打卡、錄影分享，到散場後的交通移動與聚會續攤，電力需求貫穿整段活動流程。CHARGESPOT觀察，大型活動期間的借電高峰通常集中在開演前與壓軸演出時段，顯示共享充電服務已逐漸成為音樂節現場的重要支援。
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共享行動電源品牌CHARGESPOT今年參與7-ELEVEN高雄櫻花季合作，並同步布局大港開唱等大型音樂活動場景。不僅於活動現場設置攤位，同時推出限定聯名行動電源，讓粉絲在活動期間隨時補充電力，安心拍照、錄影與分享演出精彩時刻。此外，大港開唱活動期間，使用國泰世華CUBE信用卡，租借CHARGESPOT行動電源，可享最高10%小樹點回饋。
平台數據揭露 大型音樂節借電量翻倍
根據CHARGESPOT平台數據顯示，去年高雄舉辦櫻花季與大港開唱期間，共享行動電源使用需求明顯提升，整體週末日均訂單量較一般週末成長達2倍。若與高雄其他大型活動相比，櫻花季與大港開唱期間的訂單量在所有大型活動中排名第三，僅次於TWICE演唱會與Asia Artist Awards舉辦期間。
進一步觀察活動期間的城市使用情況，高鐵左營站與臺鐵高雄車站等交通樞紐周邊站點借電需求成長最為明顯，訂單量較一般週末增加470%。數據顯示，大型活動不僅帶動場館周邊人潮，也同步推升交通節點與城市服務的使用熱度。
SUPER JUNIOR-D&E領軍 海內外卡司吸粉朝聖
今年高雄櫻花季集結多組海內外藝人，包括SUPER JUNIOR-D&E、李泳知、孫淑媚與戴愛玲等卡司，吸引大批粉絲南下朝聖。CHARGESPOT也在活動現場設置品牌攤位，民眾只要完成打卡互動即可獲得沁涼飲品，同時推出300顆活動限定聯名行動電源，並提前於臺南與高雄多個站點曝光，讓粉絲在進場前就能先借好電，避免活動中手機突然沒電的困擾。
社群時代電量重要 開演前與壓軸最缺電
在社群分享成為參與音樂節不可或缺的一環之下，手機電量幾乎等同於參與體驗本身。從排隊等待、拍照打卡、錄影分享，到散場後的交通移動與聚會續攤，電力需求貫穿整段活動流程。CHARGESPOT觀察，大型活動期間的借電高峰通常集中在開演前與壓軸演出時段，顯示共享充電服務已逐漸成為音樂節現場的重要支援。