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攜手7-ELEVEN合作 推出限定聯名行動電源

平台數據揭露 大型音樂節借電量翻倍

▲高雄櫻花季與大港開唱吸引大量粉絲參與，帶動活動期間城市共享電力需求提升。 （圖／CHARGESPOT提供）

交通樞紐借電最旺 左營站與高雄站暴增470%

SUPER JUNIOR-D&E領軍 海內外卡司吸粉朝聖

社群時代電量重要 開演前與壓軸最缺電

▲2026高雄櫻花季演唱會卡司。（圖／寬寬整合提供）

2026高雄櫻花季音樂節於3月13日至15日在高雄夢時代前廣場登場，吸引大量粉絲南下參與。CHARGESPOT表示，隨著大型演唱會與音樂活動帶動人潮，，其中高鐵左營站與高雄車站周邊站點需求更暴增470%，顯示大型活動同時帶動交通樞紐與城市服務使用熱度。共享行動電源品牌CHARGESPOT今年參與7-ELEVEN高雄櫻花季合作，並同步布局大港開唱等大型音樂活動場景。不僅於活動現場設置攤位，同時推出限定聯名行動電源，讓粉絲在活動期間隨時補充電力，安心拍照、錄影與分享演出精彩時刻。此外，根據CHARGESPOT平台數據顯示，去年高雄舉辦櫻花季與大港開唱期間，共享行動電源使用需求明顯提升，進一步觀察活動期間的城市使用情況，。數據顯示，大型活動不僅帶動場館周邊人潮，也同步推升交通節點與城市服務的使用熱度。今年高雄櫻花季集結多組海內外藝人，包括SUPER JUNIOR-D&E、李泳知、孫淑媚與戴愛玲等卡司，吸引大批粉絲南下朝聖。，並提前於臺南與高雄多個站點曝光，讓粉絲在進場前就能先借好電，避免活動中手機突然沒電的困擾。在社群分享成為參與音樂節不可或缺的一環之下，手機電量幾乎等同於參與體驗本身。從排隊等待、拍照打卡、錄影分享，到散場後的交通移動與聚會續攤，電力需求貫穿整段活動流程。CHARGESPOT觀察，大型活動期間的借電高峰通常集中在開演前與壓軸演出時段，顯示共享充電服務已逐漸成為音樂節現場的重要支援。