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▲新規規定被換下的球員必須在10秒內迅速離場，若逾時未能完成換人程序，替補球員將被禁止立刻進場，違規球隊將面臨短暫卻足以左右戰局的「10打11」人數劣勢懲罰。（圖／路透／達志影像）

▲影像助理裁判（VAR）系統的執法權限在本次規則改革中獲得進一步擴充，未來將可正式介入可能導致紅牌的第二張黃牌判決，以降低影響比賽關鍵勝負的重大誤判風險。（圖／美聯社／達志影像）

足球迷注意！國際足球總會理事會（IFAB）近期正式通過一系列旨在加快比賽節奏的重大新規則，並將全面於2026年世界盃（FIFA World Cup）正式生效。這套被外界視為足球史上最具革命性的規則變革，將嚴厲打擊過去屢見不鮮的「拖時間」戰術，從守門員持球秒數、擲界外球倒數機制、換人離場時限，到假受傷強制離場及VAR影像助理裁判（Video Assistant Referee）權限擴張，五大新制環環相扣，預期將大幅改變各隊的臨場調度邏輯與整體戰術思維，讓比賽節奏更快、觀賽體驗更加流暢刺激。過去守門員持球6秒的規定在實務執法上往往流於形式、難以嚴格落實。IFAB此次新制將持球時間上限調整放寬至8秒，但同時配套祭出更嚴格的執法標準，讓規定真正落實。當守門員持球時間進入最後5秒倒數階段時，主審裁判將主動舉手進行明確的視覺倒數提示，讓場上球員與觀眾都能清楚掌握時間壓力。若守門員超過8秒仍未將球釋出，對手將直接獲得一次角球機會，懲罰力道較以往的間接任意球大幅升級，讓守門員再也無法輕易耍賴拖延。為從根本杜絕球員在死球狀態下故意磨磨蹭蹭拖延比賽，新規賦予裁判正式啟動「5秒倒數」的執法權限。界外球部分，若在裁判啟動倒數結束後持球球員仍未將球發出，界外球的球權將直接轉換給對方，讓拖延方付出立即且具體的代價。球門球部分的懲罰更為嚴厲，若守門員或球員在裁判啟動倒數後仍故意延遲發出球門球，裁判將直接判給對手一次角球，一舉將攻守形勢徹底逆轉。這是本次五大新制中對教練團戰術調度衝擊最為深遠的一項變革，專門針對球員假借換人之名拖慢比賽節奏的老問題開刀。依據新規，被換下的球員必須在換人牌顯示或裁判示意後的10秒內迅速離開球場。若球員未能於時限內完成離場，替補球員將被禁止立刻進場遞補，必須等到比賽重新開始並經過整整一分鐘後的第一個比賽死球狀態，才能正式登場出賽。這意味著違規球隊將被迫承受短暫卻足以改變比賽走向的「10打11」人數劣勢懲罰，讓換人拖延的戰術成本瞬間暴增。利用倒地假受傷或誇大傷勢來拖延時間、打斷對手進攻氣勢，長期以來是足球場上最令人詬病的灰色地帶戰術之一，新規對此祭出了明確且具強制力的規範。除守門員以外，任何導致比賽暫停或需要在場上進行傷勢評估的球員，在比賽重新開始後，必須強制離開球場並在場外冷靜停留至少完整的一分鐘，才能重新申請上場。這項新規將大幅提高球員假摔或誇大傷勢的戰術成本，讓「倒地拖時間」這招從此在世界盃舞台上幾乎失去存在的意義。影像助理裁判（VAR）的職權範圍也在這次改革中得到了進一步的擴充與優化。未來VAR將被正式允許介入並檢視可能導致紅牌出場的「第二張黃牌」判決，以最大程度避免足以左右比賽勝負的重大誤判。此外，賽事主辦單位也可選擇讓VAR輔助協助裁判檢視角球的認定，但前提是所有檢視過程都必須維持高度效率，確保不會因為過度介入而干擾整場比賽的流暢節奏。綜合來看，這套全新規則無疑將讓足球比賽的「淨打擊時間（Ball-in-play time）」顯著提升，比賽整體將變得更具侵略性與觀賞流暢度。然而對各隊教練團而言，換人時機的精準掌控、死球狀態下的戰術佈置，乃至球員受傷時的即時風險評估，都將面臨截然不同的全新考驗，屆時誰能率先適應新規、調整應變，或許才是2026世界盃中真正決定勝負的隱藏關鍵。