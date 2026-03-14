我是廣告 請繼續往下閱讀

▲消防連日搜救，14日下午在瞭望台下方約250公尺處尋獲魏男，但已明顯死亡。（圖／翻攝畫面）

彰化縣一名59歲魏姓退休男子10日獨自前往南投信義鄉攀登西巒大山，不料當晚卻透過LINE傳訊給妻子表示「我發生山難」，隨即失去聯繫。消防單位連日派員入山搜尋，今（14）日下午卻傳出不幸消息，搜救人員在瞭望台下方約250公尺處發現魏男，但已明顯死亡，目前正進行吊掛作業，將遺體運送下山。還原整起事件，魏男10日清晨5時30分騎乘黃牌重機抵達登山口後獨自入山，當晚8時43分突然透過LINE向妻子傳訊表示發生山難，之後便失去聯絡。南投縣消防局獲報後隨即派遣大批警義消展開搜救，並在登山口找到魏男騎乘的機車，但未發現其蹤影。魏男的兒子也在網路社群發文求助，詳細描述父親當天的穿著，包括寶藍色羽絨外套、卡其色長褲、藍色背包與黑色棒球帽，並整理西巒大山可能迷路的區域，希望山友能協助留意。隨著失聯時間越來越長，連知名山搜人士「跑山獸」也加入搜尋行列。不過14日下午約3時，搜救人員在瞭望台下方約250公尺處發現魏男身影，但已無生命跡象。家屬得知噩耗後悲痛不已，目前搜救人員正進行吊掛作業，將魏男遺體運送下山，詳細情形仍待消防單位進一步說明。