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▲新北板橋商圈14日下午驚傳女子坐在大樓遮雨棚疑似尋短，警消到場封閉道路並鋪設氣墊、升起雲梯車勸說，最終順利將女子救下送醫。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋商圈14日下午發生一起疑似跳樓事件，一名女子下午1時許突然坐在一棟大樓頂樓的遮雨棚上「看風景」，情況相當驚險，嚇得路過民眾趕緊報案。消防局接獲通報後，立即派遣人車趕赴現場處理。警消抵達後，現場兩旁馬路已聚集大批圍觀民眾，為避免意外發生，警方隨即封閉周邊道路維持秩序。消防人員則在下方鋪設氣墊床防止意外，同時升起雲梯車待命，並與轄區警方會同上樓進行勸說與開導。經過一段時間溝通開導之後，女子情緒逐漸穩定，最終順利被勸下，並由救護車送往醫院檢查。整起事件未造成人員傷亡，至於女子為何坐在大樓遮雨棚上，詳細原因仍待進一步了解。