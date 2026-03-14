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▲國軍向美採購M1A2T戰車成軍後，近期首度投入新式基地訓練，採取10天9夜不間斷實戰化訓練。（圖／青年日報提供）

▲國軍M60A3戰車加裝「防護柵欄」首曝光。(圖／軍聞社提供)

美國在俄烏戰爭爆發後軍援烏克蘭M1A1艾布蘭（M1A1 Abrams）主力戰車，但面對俄羅斯無人機攻擊，烏軍M1A1戰車損失慘重，烏克蘭因而土法煉鋼在M1A1戰車上裝上柵欄與爆炸反應裝甲。國防部軍媒《青年日報》今（14）日指出，為強化部隊實戰能力，584、542及586旅日前分別展開為期10天9夜的新式基地測驗，這是M1A2T戰車首度投入基地訓練後，也將投入今年的漢光演習實兵操演。另外，加裝反無人機柵欄的CM34 30鏈砲雲豹甲車也首度亮相。根據《青年日報》報導，昨日進入第8天；542旅與584旅演練逆襲作戰，運用城鎮家屋地形，切割、分散假想敵兵力與火力，順利殲敵後實施鞏固與整頓，掩護友軍官兵駕駛M1A2T戰車發起超越攻擊，持續向前推進，擴張戰果，展現聯兵部隊在仿真戰場環境中的實戰化訓練成果。這也是國軍向美採購M1A2T戰車在去年10月成軍服役後，首度投入基地訓練，今年的漢光42號演習M1A2T戰車也將參加實兵操演。隨著無人機技術日新月異，各式攻擊型無人機、遊蕩彈藥逐漸成為戰場要角，可從空中攻擊戰車最脆弱的車頂部位，2022年2月爆發的俄烏戰爭中，皆使用大量無人機意圖殺傷對手的地面部隊，網路上更流傳無人機擊傷戰車的影片，在無人機技術越加成熟的情況下，戰車是否還能在現今戰場上生存，引發不少討論，甚至「戰車無用論」再度出現。從軍媒釋出的照片中可見CM34 雲豹甲車的車頂、砲塔兩側、車尾出入口等，都裝上了鐵網柵欄，以防止無人機攻擊車頂等裝甲較薄弱處。2024年12月，國防部長顧立雄前往台南視導陸軍無人機訓練中心，也首度展出加裝「防護柵欄」設計的M60A3戰車。據了解，將藉由先期的鐵網加裝，以測試車輛在實際作戰中面對無人機的抵禦成效，並作為後續進一步安裝、設計提供參考。