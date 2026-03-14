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▲樂天桃猿林子崴在官辦熱身賽對味全龍先發主投3局無失分。（圖／樂天桃猿提供）

中華職棒37年官辦熱身賽持續進行，今（14）日午場賽事兩地開打，統一7-ELEVEn獅在亞太副球場交手中信兄弟，獅隊打線此役大爆發，全隊敲11安攻下10分，投手群合力壓制兄弟打線，終場就以10：1輕取兄弟，獅隊奪下熱身賽第2勝，兄弟則是吞下首敗。斗六賽事樂天桃猿在第2局攻下5分奠定勝基，龍隊在第7局靠著劉基鴻的2分砲「破蛋」，仍無法改變戰局，終場桃猿就以5：3擊退龍隊，拿下熱身賽首勝，龍隊則是吞下首敗。亞太副球場賽事由獅隊交手兄弟，雙方分別推出小將張宥謙與新洋投陶樂（Kyle Tyler）先發，獅隊開局就先發制人，開路先鋒邱智呈保送上壘，一出局後林培緯、林子豪敲安，獅隊先馳得點，取得2：0領先。4局上獅隊攻勢再起，林祖傑選到保送，陳重羽從兄弟第2任投手呂昱廷手中敲出2分砲，獅隊取得4：0領先。6局上獅隊「開大局」，單局敲出4支安打加上2次四壞球保送，攻下5分，將比數改寫成9：0領先。一路挨打的兄弟直到6局下才「破蛋」，一出局後王威晨敲安、岳政華選到保送，並靠著暴投進佔二、三壘，曾頌恩補上適時安打，替兄弟追回1分，以1：9落後。9局上獅隊靠著朱迦恩、許哲晏、張皓崴的安打，加上兄弟的守備失誤，拿下此役第10分。9局下劉予承登板「關門」，雖然一度被攻佔一、二壘，但劉予承馬上回穩，讓張士綸敲出雙殺打，再對許庭綸投出再見三振，終場獅隊就以10：1輕取兄弟，獅隊奪下熱身賽第2勝，兄弟則是吞下首敗。斗六賽事由桃猿交手龍隊，雙方分別派出林子崴對決洋投鋼龍（Andrew Gagnon），桃猿在2局上展開攻勢，林政華在一出局後敲出三壘安打，宋嘉翔補上二壘安打，助桃猿先馳得點，取得1：0領先。兩出局後桃猿再掀起一波新的攻勢，許賀捷選到保送，何品室融、成晉以及林智平連敲3安，桃猿再添4分，取得5：0領先。前6局桃猿維持5分領先，龍隊直到7局下才有分數進帳，黃柏豪一出局後敲安，劉基鴻一棒將球送上外野看台，這發2分砲替龍隊追回2分。8局下龍隊再度吹起反攻號角，姚冠瑋、張祐銘敲安，攻佔一、三壘，一出局後劉俊緯補上高飛犧牲打，龍隊再追1分，以3：5落後。9局下賴胤豪登板「關門」，雖然被石翔宇敲安，但馬上回穩連續解決3名打者，終場桃猿就以5：3擊退龍隊，拿下熱身賽首勝，龍隊則是吞下首敗。