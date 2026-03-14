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2025年台中市發生一起震驚社會的虐死案，一名詹姓女子被控將親生二女兒長期囚禁，僅提供極少量食物，最終導致女兒活活被餓死。案件曝光後引發社會譁然。近日詹女向法院聲請交保，但法院審酌案情後認為情節重大，且其行為疑有滅證之嫌，最終裁定駁回交保聲請。回顧整起事件，詹女自2023年1月起強行讓二女兒退學，並將她關在家中房間內。房內沒有床墊或枕頭，甚至逼迫女兒睡在浴室地板，門外還以電線綑綁門把，使其幾乎無法從內部逃出。詹女每天僅提供極少量食物與飲水，例如兩包菜粥與礦泉水，導致女兒體重暴瘦至約30公斤，而這樣的狀況竟持續900多天、長達2年7個月。直到2024年9月21日上午，詹女發現前一天送入的食物未被食用，疑似察覺女兒已經死亡，但仍未開門查看，也未報警求助，而是停止提供食物。直到9月25日屋內傳出屍臭味後，詹女才進入房內，並搬動遺體，以鹽水清洗地面並噴灑芳香劑試圖掩蓋氣味。其丈夫陳男也未報警處理，兩人因此一同遭檢方起訴。詹女事後供稱，當時因為害怕且不確定女兒是否真的死亡，因此沒有立即開門查看或報案。不過其丈夫陳男則表示，詹女早已在家中噴灑芳香劑並以鹽水清洗地面，顯示早已察覺屍臭，企圖掩人耳目。法院指出，即使詹女主觀上不確定女兒是否已死亡，但在發現異狀後仍未查看或撥打119求救，反而停止提供食物，任由被害人走向死亡，難以排除具有殺人或凌虐致死的主觀犯意。法院進一步指出，辯護人主張詹女搬動遺體與清理現場是出於衛生考量，但被害人死亡地點就在廁所內，屬於命案現場，在檢警採證前任意移動遺體並清理環境，明顯屬於破壞犯罪現場的滅證行為。合議庭認為，詹女在發現被害人疑似死亡後，不僅未報警或查看情況，反而棄置遺體於現場，且在警方知悉本案前先行搬動遺體並清理環境，顯示毫無悲憫之心。法院認定其辯稱基於衛生理由清理現場的說法荒謬且難以採信，因此裁定駁回交保聲請。