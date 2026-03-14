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屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場14日下午發生一起飛行傘墜落意外，一名53歲戴姓男子在操作飛行傘降落時疑似失控，從約10公尺高度墜落地面。消防單位獲報後立即派員前往救援，但男子到場時已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。屏東縣消防局指出，14時50分接獲民眾報案，指稱在三地門鄉賽嘉飛行場降落場附近，有人操作飛行傘時發生墜落事故。消防局隨即派遣三地門分隊及高級救護分隊前往救援，共出動3輛救援車及5名消防救護人員趕赴現場。在15時08分抵達現場後，發現53歲、來自台中市的戴姓男子疑似在降落過程中發生意外，從約10公尺、約3至4層樓高度墜落，當場失去呼吸心跳。救護人員隨即在現場進行緊急處置，並將傷者送往屏東榮民總醫院龍泉分院搶救，但最終仍不治身亡。至於事故發生的確切原因，仍待相關單位進一步調查釐清。