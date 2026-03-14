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▲葉惟捷今日賽前與林志傑合照。（圖／PLG提供）

▲葉惟捷小時候與林志傑合照。（圖／PLG提供）

近期打出自信的PLG新軍新竹洋基工程，今（14）日作客臺北富邦勇士主場，靠著狀元郎葉惟捷爆發、砍下生涯新高的24分，終場以102：94擊敗勇士，收下本季第3勝。賽場上除了激烈的勝負，即將迎來引退賽的「野獸」林志傑，對後輩的提攜與逗趣互動，也成為全場球迷關注的焦點。其中葉惟捷賽前與林志傑有一些互動，他賽後透露林志傑當時跟他說：「要想辦法變得比我更強。」今日差點與「傑哥」擦出火花的高偉綸談到林志傑引退也表示：「現在每次交手都特別珍惜。」今日打出生涯代表作的葉惟捷，其實小時候就與林志傑拍過合照，當時的他身高只到「野獸」的肩膀，如今長大後竟在職籃舞台相遇，身高也早就超過傑哥。葉惟捷透露，林志傑賽前跟他說：「要想辦法變得比我更強。」 面對這位傳奇球星的勉勵，葉惟捷笑說當時第一反應就是覺得「這真的很難」，因為林志傑是大家心目中的傳奇球星。不過林志傑還是鼓勵他要往這個目標邁進，「不要放棄訓練，把握每一次的比賽表現，有朝一日還是有機會跳上不一樣的舞台。」 受到傳奇加持的葉惟捷，今日在場上果然展現狀元郎的架勢，全場外線4投全中，帶領球隊一路壓制勇士。除了前輩與新秀的感性對話，場上也發生了一幕讓全場大笑的插曲。第二節時，洋基工程後衛高偉綸與林志傑為了爭搶球權糾纏在一起，就在火藥味看似升溫之際，林志傑卻突然鬆手，笑著向高偉綸大秀二頭肌，逗趣神情引發全場笑聲。當事人高偉綸賽後還原現場心境，表示：「當時球就在自己面前，第一個念頭就是先把球抓住，不管後面是誰。」 面對下個月即將引退的林志傑，高偉綸感性表示，自去年聽說前輩可能退休後，每次交手都特別珍惜，「因為可以從他的腳步、出手選擇以及比賽閱讀能力上學到很多東西。」本場比賽洋基工程全隊6人得分上雙，除了葉惟捷的24分外，張傑瑋與面對前東家的德古拉（Samuel Deguara）也合力挹注31分，在庫薩斯（Mindaugas Kupšas）守護禁區下，第三節打出26：17的攻勢奠定勝基。反觀富邦勇士雖有古德溫（Archie Goodwin）轟下27分，但全隊罰球手感低迷，最終吞下2連敗，勝場數目前只領先洋基工程0.5場。