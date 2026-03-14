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中華職棒37年官辦熱身賽持續進行，今（14）日在斗六球場的晚場賽事由富邦悍將交手台鋼雄鷹，此役雄鷹在第4局先發制人，靠著王柏融、魔鷹的連續安打，加上顏郁軒的3分砲，取得4分領先，不過悍將相當頑強，在第8局藉由安打串連以及保送追平比數，雙方進入延長賽也未分出勝負，終場就以5：5握手言和，悍將勝場仍未開張，排名6隊墊底。此役悍將推出江國豪交手雄鷹陳柏清，前3局雙方都無分數進帳，不過雄鷹在4局上先發制人，王柏融率先敲出二壘安打，魔鷹馬上補上帶有打點的穿越安打，雄鷹先馳得點，取得1：0領先。曾昱磬隨後選到保送，並靠著推進攻佔二、三壘，此時顏郁軒掌握江國豪失投球，敲出右外野3分砲，替雄鷹拉開領先至4：0。5局上雄鷹攻勢再起，王博玄敲出內野安打，兩出局後魔鷹擊出二壘上空高飛球，悍將二壘手林岳谷卻發生接球失誤，讓王博玄連繞3個壘包，回到本壘攻下第5分，雄鷹取得5：0領先。5局下悍將有所回應，孔念恩抓住雄鷹第2任投手陳宇宏的失投球，敲出右外野陽春砲，替悍將追回1分，以1：5落後。6局下悍將再度吹起反攻號角，申皓瑋、王正棠接連敲安，並攻佔一、三壘，洋砲邦力多中外野飛球形成高飛犧牲打，悍將以2：5落後。8局下雄鷹伍祐城登板，悍將也順勢展開大局，一出局後張洺瑀、王正棠敲安，代打的張育成選到保送，悍將攻佔滿壘，隨後高國麟也獲得保送，悍將擠回第3分。雄鷹選擇換上許育銘登板「拆彈」，雖然讓張進德敲出二壘滾地球，卻意外形成妨礙跑壘，悍將兵不血刃攻下第4分，王念好也趁亂選到保送，悍將沒靠安打就將比分扳平，許育銘之後回穩，連續解決林澤彬與蔡佳諺。打完正規9局雙方都無分數進帳，以5：5進入延長賽，但延長賽第10局雙方仍沒有攻下致勝分，終場就以5：5握手言和，悍將勝場仍未開張，排名6隊墊底。