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NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入激烈的卡位戰，西區排名14日再度發生變化。休士頓火箭在主場歷經驚險逆轉，以107：105氣走紐奧良鵜鶘，排名超越洛杉磯湖人重返西區第 3。相比之下，金州勇士則陷入深淵，在不敵明尼蘇達灰狼後後慘吞4連敗，排名第9的位置岌岌可危，接下來更要面對極其艱難的客場賽程。火箭今日在主場迎戰鵜鶘，雖然少了申京（Alperen Sengun）等大將，但杜蘭特（Kevin Durant）關鍵時刻展現球星價值，全場轟下32分6籃板5助攻。比賽最後33秒，火箭一度落後4分，隨後靠著團隊防守製造對手失誤，打出一波7：0的高潮完成逆轉。贏下此戰後，火箭戰績提升至41勝25負，憑藉對戰優勢超越同戰績的湖人，排名回升至西區第3。勇士今日在主場 117：127不敵森林狼，苦吞 4 連敗。這場比賽勇士不僅輸球，傷病問題更達到巔峰：除了原有的庫里（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與追夢格林（Draymond Green）外，霍福德（Al Horford）、小庫里（Seth Curry）與波斯特（Quinten Post）也在比賽中相繼傷退，替補席一度僅剩 3 人可用。賽後，勇士中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）得知球隊即將迎來「魔鬼6連客」賽程時露出驚訝表情。這6場客場中有5個對手（尼克、巫師、塞爾提克、獨行俠）都是他的前東家，且包含多場背靠背賽事。波爾辛吉斯直言：「這太瘋狂了！」西區其他排名方面，洛杉磯快船以119：108擊敗公牛，豪取4連勝，近8場贏下7場，目前穩居西區第8，領先第9的勇士已有2場勝差。反觀排名第10的波特蘭拓荒者，今日以124：114擊敗爵士後，與勇士的差距縮小至僅剩0.5場。在勇士主力二核心持續缺陣且迎接魔鬼賽程的情況下，開拓者極有可能在近期完成排名反超，勇士的附加賽席次正面臨嚴峻考驗。火箭（41-25）湖人（41-25）金塊（41-26）灰狼（41-26）太陽（39-28）快艇（34-32）勇士（32-34）拓荒者（32-35）