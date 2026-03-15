我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾蜜莉路德的敬業讓工作人員佩服不已。（圖／翻攝自IG@emilysteaparty）

Netflix 真人版影集《航海王》（One Piece）第2季上線後再度引爆全球追劇熱潮，除了高度還原的壯闊場景，演員對角色的專業呈現也成為熱議焦點。近日，該劇服裝設計師凱莉安伯納德（Kelly-Anne Barnard）受訪時分享，飾演「娜美」的艾蜜莉路德（Emily Rudd）為了維持原作神韻，即便在南非低溫的深冬中拍攝，仍堅持穿上招牌迷你裙上陣，專業態度令人動容。在接受美媒《InStyle》專訪時，凱莉安伯納德透露了第2集「鯨靈捕手」中娜美服裝的設計心路歷程。考量到拍攝期正值南非寒冬，加上娜美有大量的動作對打戲，造型師原先出於保護演員健康與保暖的考量，將原作中的無袖上衣修改為長袖版本。然而，在下半身的造型討論上，艾蜜莉路德展現了極高的堅持：「即便知道現場氣溫極低，還要與『薇薇公主』進行激烈的體力對抗，艾蜜莉仍主動要求保留那件超短迷你裙。她告訴我：『這是為了粉絲，我想盡可能忠實還原角色。』」事實上，艾蜜莉路德在接演前就是《航海王》的忠實粉絲。這分對原作的熱愛，轉化為她對造型細節的執著。除了在寒風中堅持短裙造型，她在第2季中因應劇情更換的比基尼造型，也因其高度神還原，引發網友瘋傳討論。這份「粉絲守護粉絲」的心意，不僅讓劇組工作人員大感佩服，也成功讓真人版娜美的形象更加深入人心。