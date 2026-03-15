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▲大谷翔平（右）超疼老婆，利用經典賽集訓前先跟老婆到夏威夷渡假，隨後又先到東京安置好家人才前往名古屋報到。（圖／社群X@nootanis）

抵達日本先安頓家人 避免妻子遭騷擾

東京賽程堅持回家 不住球隊飯店

2026年世界棒球經典賽（WBC）持續進行，日本隊以C組全勝戰績順利晉級，今（15）日將在邁阿密迎戰委內瑞拉，身為日本隊隊長的大谷翔平不僅在球場上持續繳出亮眼表現，他在場外保護家人的舉動也成為話題。日本媒體近日披露，大谷翔平對妻子田中真美子的保護相當嚴密，甚至在媒體圈中流傳2條「不可觸碰的紅線」，違者恐遭封殺，讓不少球迷直呼：「大谷不只球技驚人，連對家庭的態度也相當令人佩服！」根據日媒《女性SEVEN》報導，大谷翔平為了避免田中真美子受到過度關注，對媒體設下明確規範：第一條原則是禁止媒體主動接觸或私下採訪她，無論是場外或比賽現場，都不得試圖接近；第二條則是禁止鏡頭刻意拍攝美智子的觀賽畫面，即使她出現在球場看台，攝影機與轉播畫面也會刻意避開相關區域。這樣的安排也解釋了為何經典賽期間，許多球迷想尋找她的身影，但各家媒體幾乎沒有捕捉到畫面。除了對媒體設下規範，大谷翔平在日常行程中也相當重視家人，報導指出日本隊在2月底於名古屋展開集訓時，大多數球員直接飛往當地，但大谷翔平則選擇先降落羽田機場，他此行的主要目的，是親自護送妻子田中真美子、剛滿一歲的女兒，以及愛犬回到東京住處安頓，確認家人生活無虞後，才前往名古屋與球隊會合。在東京舉行的WBC賽程期間，日本隊為球員安排了高級飯店住宿，但大谷翔平並沒有長時間住在球隊飯店，而是選擇每天自行開車回家休息，當被媒體問及原因時，他笑著表示只是想趕快回家睡覺，不過不少媒體與球迷猜測他之所以如此安排，很可能是希望有更多時間陪伴妻子與孩子，因此寧願每天往返。除了實際行動，大谷翔平在公開場合的一句話也被網友視為「護妻金句」，當他在記者會上被問到目前最尊敬的運動員時，他幾乎沒有思考就回答：「是我老婆。」這段發言立刻引發現場媒體笑聲，也在社群平台被大量轉傳。不少球迷開玩笑表示，大谷不只球速驚人，連求生欲都像160公里速球一樣強勁，隨著日本隊即將迎戰委內瑞拉，外界也期待他能在場上再次帶領球隊寫下精彩戰績。