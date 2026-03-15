隨著冷氣團逐漸減弱，全台即將迎來一段溫暖如夏的天氣，不過把握陽光的同時也要留意春季天氣的多變。綜合中央氣象署、氣象專家吳德榮、氣象專家林得恩、天氣風險公司預報，周日至周四（3月15日至3月19日）全台回暖，中南部高溫上看30度；周五（3月20日）將迎來2波鋒面與東北季風，北部及東半部將再度轉雨降溫。
輻射冷卻發威 今晨最低溫僅7.6度
受到輻射冷卻影響，今天清晨全台氣溫偏冷，最低溫出現在新竹縣關西鎮，觀測到僅有7.6度低溫，中央氣象署表示，今天嘉義以北、宜蘭低溫都在12至16度，白天陽光露臉後氣溫將逐漸回升，各地大多為晴到多雲，僅迎風面的東半部及恆春半島有零星短暫雨，日夜溫差相當明顯。
明起全台大回暖 周五才有鋒面、冷空氣
天氣風險公司分析師廖于霆指出，周一開始至周四，台灣將進入一段明顯的「大回暖」時期，隨著太平洋高壓勢力增強，環境風場轉為偏東風至東南風，各地天氣持續晴朗乾燥，北部白天高溫可達26到28度，中南部有望逼近30度，白天甚至會有微熱感，但早晚依舊偏涼，日夜溫差十分劇烈。
氣象專家吳德榮則提及，周五將有一波微弱鋒面通過及東北季風南下，北部與東半部將首當其衝，轉為有局部短暫陣雨的天氣型態，北部高溫則下探至20度左右，下周日（3月22日）晚間，也會有另一波弱東北季風接力影響台灣。
3月下旬春雨報到 「2時段」降雨訊號最強
針對近期的春雨發展，氣象專家林得恩分析，3月中前期的環境水氣較多，據預測數據顯示，3月15日至3月17日，以及3月19日至3月24日這兩段期間的「降雨訊號最為顯著」，直到3月底前整體天氣會呈現「先降溫、後回暖」的趨勢，外出活動需特別留意攜帶雨具。
面對春季陰晴不定的天氣系統，提醒民眾應密切關注最新預報，未來一周的天氣呈現「前暖後涼」的型態，尤其中南部雖然白天微熱，但日夜溫差極大，建議採洋蔥式穿搭以免著涼。北部、東半部的民眾，則可把握周四前的好天氣洗衣曬被，並為周五即將到來的降雨做好準備。
🟡一周天氣重點
📌15日（周日）： 白天起氣溫逐漸回升，各地晴到多雲，日夜溫差大。
📌16日（周一）： 各地晴到多雲，基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。
📌17日（周二）： 持續回暖，白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼，日夜溫差大。
📌18日（周三）： 北部白天高溫可達26到28度，中南部甚至接近30度，花東及恆春半島有零星短暫陣雨。
📌19日（周四）： 全台持續晴朗溫暖，白天有微熱感，早晚依舊偏涼、日夜溫差大。
📌20日（周五）： 鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨，北部高溫回落至20度。
📌21日（周六）： 基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北山區也有零星短暫雨。
📌22日（周日）： 白天東北季風稍減弱，天氣短暫好轉，晚間另一波弱東北季風接力南下。
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受到輻射冷卻影響，今天清晨全台氣溫偏冷，最低溫出現在新竹縣關西鎮，觀測到僅有7.6度低溫，中央氣象署表示，今天嘉義以北、宜蘭低溫都在12至16度，白天陽光露臉後氣溫將逐漸回升，各地大多為晴到多雲，僅迎風面的東半部及恆春半島有零星短暫雨，日夜溫差相當明顯。
天氣風險公司分析師廖于霆指出，周一開始至周四，台灣將進入一段明顯的「大回暖」時期，隨著太平洋高壓勢力增強，環境風場轉為偏東風至東南風，各地天氣持續晴朗乾燥，北部白天高溫可達26到28度，中南部有望逼近30度，白天甚至會有微熱感，但早晚依舊偏涼，日夜溫差十分劇烈。
氣象專家吳德榮則提及，周五將有一波微弱鋒面通過及東北季風南下，北部與東半部將首當其衝，轉為有局部短暫陣雨的天氣型態，北部高溫則下探至20度左右，下周日（3月22日）晚間，也會有另一波弱東北季風接力影響台灣。
針對近期的春雨發展，氣象專家林得恩分析，3月中前期的環境水氣較多，據預測數據顯示，3月15日至3月17日，以及3月19日至3月24日這兩段期間的「降雨訊號最為顯著」，直到3月底前整體天氣會呈現「先降溫、後回暖」的趨勢，外出活動需特別留意攜帶雨具。
面對春季陰晴不定的天氣系統，提醒民眾應密切關注最新預報，未來一周的天氣呈現「前暖後涼」的型態，尤其中南部雖然白天微熱，但日夜溫差極大，建議採洋蔥式穿搭以免著涼。北部、東半部的民眾，則可把握周四前的好天氣洗衣曬被，並為周五即將到來的降雨做好準備。
📌15日（周日）： 白天起氣溫逐漸回升，各地晴到多雲，日夜溫差大。
📌16日（周一）： 各地晴到多雲，基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。
📌17日（周二）： 持續回暖，白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼，日夜溫差大。
📌18日（周三）： 北部白天高溫可達26到28度，中南部甚至接近30度，花東及恆春半島有零星短暫陣雨。
📌19日（周四）： 全台持續晴朗溫暖，白天有微熱感，早晚依舊偏涼、日夜溫差大。
📌20日（周五）： 鋒面通過、東北季風增強，北部、東半部有局部短暫陣雨，北部高溫回落至20度。
📌21日（周六）： 基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北山區也有零星短暫雨。
📌22日（周日）： 白天東北季風稍減弱，天氣短暫好轉，晚間另一波弱東北季風接力南下。