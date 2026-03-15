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▲森下翔太（白衣者）在接獲球場啦啦隊遞過的板子後，害羞地轉身離開，還蹦蹦跳跳墊步飛走。（圖／翻攝自Threads）

關鍵3分砲掀高潮 日本隊氣勢大振

見到漂亮女生會害羞 性格意外可愛

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入八強賽階段，日本隊今（15）日與委內瑞拉交手的焦點戰中，侍日本、阪神虎強打者森下翔太在3局下轟出一發震撼全場的3分全壘打，瞬間點燃球場氣氛，也替球隊奠定領先優勢。這記關鍵一擊讓森下翔太的名字再度成為球迷熱議焦點，而他出道多年幾乎0緋聞，甚至去年還被拍到在接過球場正妹看板後，竟害羞地蹦蹦跳跳墊步飛走，讓不少球迷直呼：「好可愛！」、「根本是個大男孩！」今日比賽，先發投手山本由伸開局不穩，加上先發中外野手鈴木誠也傷退離場，森下翔太接替上場後在得點圈有人時站上打擊區，面對委內瑞拉投手毫不手軟，一棒將球掃出外野大牆，形成3分全壘打。這一擊不僅讓日本隊士氣大振，也讓場邊球迷瞬間沸騰，隨著畫面不斷重播，森下翔太振臂慶祝的畫面迅速在社群平台瘋傳，成為這場比賽的重要轉折點之一。隨著森下翔太在國際賽舞台上持續打出存在感，他的私生活也開始受到外界關注，不過令人意外的是，儘管外型陽光又具備明星氣質，他從職棒出道至今幾乎沒有任何公開戀情或緋聞，他在球場外的生活相當單純，平時大多把時間投入訓練與比賽，感情話題極少被提起。有趣的是，森下翔太私下看起來就像大男孩，有網友拍到他看到漂亮女生時，會不自覺露出緊張反應，去年更是拍拍到在球場中接獲球場正妹看板後，轉身害羞跑開，甚至出現像小孩般「蹦蹦跳跳」墊步飛走的可愛舉動，讓身邊隊友都忍不住笑他，這樣的反差魅力，也讓不少球迷對他更加好奇。不過值得一提的是，森下翔太與今日一起建功的「阪神虎連線」隊友佐藤輝明，在去年7月時曾被《週刊文春》爆料2人與另一名隊友，在日本東京六本木的酒吧中一同喝酒，身旁更是美女環繞。