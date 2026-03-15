未來一周台灣天氣變化還是很快，中央氣象署預報員張承傳表示，今天至周三（3月15日至3月18日）全台各地晴到多雲，白天溫暖舒適，早晚轉涼、日夜溫差大，周四（3月19日）會有鋒面接近，周五（3月20日）鋒面通過、東北季風增強，主要是北部、東半部降雨機率增加，氣溫明顯下滑。
好天氣維持到周三 周四鋒面準備抵台
首先針對降雨，張承傳說明，今天各地晴到多雲，天氣最好，周一吹偏東風，迎風面基隆北海岸、東半部及恆春有零星降雨，周二、周三轉為東南風至南風，花東、恆春有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。
周四開始鋒面接近台灣，基隆北海岸、大台北、東半部都會慢慢出現雨勢；周五鋒面抵達，降雨區域擴大到桃園以北、東半部、恆春，竹苗山區也有零星降雨；周六鋒面遠離，但東北季風接力登場，大台北、東半部、恆春持續有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴。
一周天氣日夜溫差大 周五東北季風襲台
氣溫方面，張承傳指出，今天至周四都是白天溫暖偏熱、日夜溫差大的型態，白天北部、東半部24至26度，中南部26至28度，高屏甚至上看30度，不過夜晚清晨，全台低溫落在15至17度，早出晚歸要注意穿著，以免著涼。
張承傳也提醒，明天清晨，苗栗一帶空曠地區，在輻射冷卻影響下，仍要注意10度低溫；周五起東北季風影響下，北部、東北部白天高溫下滑，周六北台灣高溫21度、東部23度、南部仍有26度。
資料來源：中央氣象署
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首先針對降雨，張承傳說明，今天各地晴到多雲，天氣最好，周一吹偏東風，迎風面基隆北海岸、東半部及恆春有零星降雨，周二、周三轉為東南風至南風，花東、恆春有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。
周四開始鋒面接近台灣，基隆北海岸、大台北、東半部都會慢慢出現雨勢；周五鋒面抵達，降雨區域擴大到桃園以北、東半部、恆春，竹苗山區也有零星降雨；周六鋒面遠離，但東北季風接力登場，大台北、東半部、恆春持續有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴。
氣溫方面，張承傳指出，今天至周四都是白天溫暖偏熱、日夜溫差大的型態，白天北部、東半部24至26度，中南部26至28度，高屏甚至上看30度，不過夜晚清晨，全台低溫落在15至17度，早出晚歸要注意穿著，以免著涼。
張承傳也提醒，明天清晨，苗栗一帶空曠地區，在輻射冷卻影響下，仍要注意10度低溫；周五起東北季風影響下，北部、東北部白天高溫下滑，周六北台灣高溫21度、東部23度、南部仍有26度。