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▲火腿隊王牌伊藤大海6局上遭狙擊，被Wilyer Abreu轟出3分砲。（圖／美聯社／達志影像）

關鍵時刻開轟 日本隊防線遭突破

委內瑞拉棒球文化深厚 球星備受期待

2026年世界棒球經典賽（WBC）八強賽戰況激烈，今（15）日委內瑞拉與日本隊交手時雙方共轟出5發全壘打，尤其委內瑞拉外野手Wilyer Abreu在4:5落後情況下從伊藤大海手中轟出一發逆轉的3分全壘打，不僅替球隊打開攻勢，也讓場邊委內瑞拉球迷瞬間陷入瘋狂，知名球評在讚嘆之餘，也不禁說出：「這支全壘打對他們國家意義十分重大！」比賽中Abreu在壘上有人時站上打擊區，面對伊藤大海毫不手軟，一棒將球送出外野大牆形成三分砲，球飛出場外的瞬間，全場氣氛立刻升溫，委內瑞拉休息區也爆出歡呼聲，這一擊讓委內瑞拉取得關鍵領先，同時打亂日本隊原本的投手節奏，場面氣勢完全轉向。比賽轉播中，球評陳子軒也特別提到這發全壘打的象徵意義，由於委內瑞拉近期政治與經濟局勢動盪，國內社會壓力不小，棒球往往成為國民情緒的重要出口，陳子軒直言，這一擊不只是單純的得分：「這支全壘打對他們來說意義非常重大。」事實上，委內瑞拉長年是美國大聯盟輸出球員的重要國家之一，許多大聯盟球星都來自當地，對於許多委內瑞拉球迷而言，國際賽事不只是運動競技，更是凝聚國家認同的重要舞台，當Abreu轟出這發三分砲時，不少球迷在社群平台分享畫面，直呼這一刻「讓全國都振奮」。隨著比賽畫面在網路上快速傳播，Abreu揮棒後的慶祝動作與隊友衝出休息區的畫面也成為熱議焦點，許多球迷認為，這發全壘打不僅展現他的打擊實力，也再次證明棒球在委內瑞拉社會的重要地位，對Abreu而言這一擊或許也將成為他經典賽生涯最具代表性的瞬間之一。