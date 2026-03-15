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▲日本隊終場以5：8輸球，不但無緣連霸、奪下隊史第4冠，而且還是球隊在WBC賽史上首次無緣打進到四強，委內瑞拉在2009年之後重返四強。（圖／美聯社／達志影像）

近藤健介與大谷交情深厚 站著三振留下遺憾

▲近藤健介（中）在整個經典賽0安打，僅靠著1次保送上壘，打擊狀況陷入大低潮。（圖／記者葉政勳攝）

大谷翔平接續打擊 高飛球出局結束比賽

2026年世界棒球經典賽（WBC）爆出震撼結果，日本隊今（15）日在八強賽遭到委內瑞拉擊敗，無緣晉級下一輪，也讓外界相當意外。比賽最後關頭，日本隊嘗試反攻，但始終未能改寫比分，其中主力打者近藤健介整屆賽會未敲出任何安打，也成為賽後討論焦點之一。而近藤健介與大谷翔平是火腿隊時期的隊友，2人更是好朋友，曾公開坦言：「沒想到大谷會結婚！」近藤健介與大谷翔平過去在日本職棒北海道日本火腿隊時期就是隊友，2人私下交情深厚，過去受訪時近藤還曾笑說自己完全沒想到大谷會突然宣布結婚，顯示2人之間的好友關係，也讓球迷對這段友誼印象深刻。而今日比賽進入9局下半，日本隊仍有最後反攻機會，近藤健介接替若月健矢代打登場，肩負追分任務，然而他面對委內瑞拉投手、小熊隊終結者Palencia動輒99英里的速球的壓制毫無辦法，最終站著遭到三振出局，這次打席也讓他本屆經典賽的成績定格在「0安打」，留下相當遺憾的紀錄。在近藤健介三振後，日本隊仍保有最後一絲希望，由日本隊長大谷翔平接續站上打擊區，不過打者翔平擊出高飛球被接殺，比賽也隨之結束，日本隊最終也確定遭到淘汰，這場失利被視為日本隊在WBC經典賽的重大挫敗，也被外界形容是近年國際賽中少見的低潮。隨著日本隊提前出局，球迷也開始檢討球隊整體表現，其中近藤健介整屆賽會未敲安打的狀況引發不少討論，許多日本球迷認為他在國際賽壓力下未能發揮實力，但也有人指出棒球比賽本就充滿變數，單場與短期賽事難以完全代表球員實力。