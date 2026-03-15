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日本在2026世界棒球經典賽（WBC）中對上委內瑞拉，雙方陷入僵局，日本最後以8:5輸給委內瑞拉，其中源田壯亮在關鍵的9局下半被三振，讓全場球迷哀號聲一片，33歲的源田壯亮除了球技了得之外，私生活也相當精彩，他的老婆是前乃木坂46偶像團體衛藤美彩，他曾和酒店小姐發生婚外情，還在台灣幽會，不過老婆對他的出軌行為卻選擇原諒，在當時造成不小轟動。源田壯亮和衛藤美彩2019年結婚，一直以來維持愛家、寵妻好形象，但2024年底，他被爆出與銀座女公關發生婚外情，源田壯亮當時也承認婚外情，甚至在12強賽事期間在台灣與小三偷偷約會。外遇消息爆開後，源田壯亮乾脆神隱，甚至沒有回家，老婆也找不到他，後來才在個人社群發聲道歉，「我深刻反省讓妻子感到痛苦與悲傷的行為。」但他也強調部分報導內容與事實不符，「我已和妻子正面溝通，決定一起向前邁進。」衛藤美彩也選擇原諒，「我們夫妻已經充分溝通，決定攜手面對，也將會扮演好妻子的角色，全心支持丈夫。」並希望粉絲繼續給予他們支持。