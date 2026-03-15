台灣擁有美食王國的稱號，道地小吃五花八門，總能吸引國內外老饕朝聖享用。但有位日本人近日分享台灣美食在全網爆紅，透露第一次吃到台灣傳統醃菜「冬菜」時立馬愛上，提到冬菜不論拿來配吐司、美乃滋都適合，讚賞口感超有魔力。但眾多台灣網友似乎不了解冬菜是什麼，對於冬菜爆紅感到新奇，意外在網路上引起對冬菜吃法討論，也有老饕對日本人將冬菜搭配吐司創意搭法感到驚艷，直呼「活了50幾年，第一次聽到」。
連日本人也愛上！台灣傳統美食「麒麟冬菜」爆紅：一堆台人不知
台灣在地小吃多樣，包含滷肉飯、雞排等，不僅國內老饕喜愛，更是不少國外遊客來台必吃的傳統美食。但近日有位日本網友在Threads提到，意外在高雄第一次吃到「麒麟冬菜」，形容口感是「充滿魔力的食物」，提到過去都在台北生活，完全不知道這道美食，也大力推薦隱藏吃法，表示「用吐司＋美乃滋＋冬菜一起吃的！怎麼會這麼好吃呢。」
這道台灣隱藏美食「麒麟冬菜」在網路上爆紅，但多數台灣並不了解它，沒想到第一次聽聞竟是從日本人口中，驚訝表示「身為台灣人，這到底是什麼東西？我怎麼沒看過」、「身為一個台灣人都沒看過的東西，居然被日本人推薦了」、「40歲台北俗我第一次看到」。
冬菜是什麼？煮湯、燉菜超配：日本人「搭吐司」奇招驚艷全網
據了解，冬菜是一種傳統醃菜，在中國天津、四川南充、潮汕地都皆有出產，而台灣則是以「麒麟牌冬菜」著名，其是台灣常見的傳統南北乾貨，常見以罐裝販售，遵循古法醃製，不含防腐劑，以大白菜、蒜頭與鹽為主要材料調製，經過發酵後冬菜將帶有特殊的鹹酸味與醇厚的鮮味，味道鹹香開胃。
傳統醃菜冬菜料理方式多元，多數人推薦適合用於湯頭提味如湯麵、湯品、燉菜、清粥或熱炒等提味輔料，香氣醇厚又獨特，是許多家庭廚房的必備調味品，「煮餛飩湯，冬粉，米粉時都可以加一點」、「煮鴨肉冬粉湯一定要放」。
值得一提的是，日本網友這次發揮創意，將冬菜配上吐司享用，甚至與美乃滋一起搭配，神奇吃法引發台灣人震驚表示「活了50幾年，第一次聽到這麼奇葩的吃法」，但也有人發揮實驗精神嘗試，大讚口感獨特又美味，「重點是冬菜的量要少，美乃滋的甜可以柔化它，薄薄一層跟吐司就好吃」，倘若民眾沒嘗試過冬菜，或是身邊正有有一罐麒麟牌冬菜，不妨可以嘗試看看這道神秘美食！
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台灣在地小吃多樣，包含滷肉飯、雞排等，不僅國內老饕喜愛，更是不少國外遊客來台必吃的傳統美食。但近日有位日本網友在Threads提到，意外在高雄第一次吃到「麒麟冬菜」，形容口感是「充滿魔力的食物」，提到過去都在台北生活，完全不知道這道美食，也大力推薦隱藏吃法，表示「用吐司＋美乃滋＋冬菜一起吃的！怎麼會這麼好吃呢。」
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據了解，冬菜是一種傳統醃菜，在中國天津、四川南充、潮汕地都皆有出產，而台灣則是以「麒麟牌冬菜」著名，其是台灣常見的傳統南北乾貨，常見以罐裝販售，遵循古法醃製，不含防腐劑，以大白菜、蒜頭與鹽為主要材料調製，經過發酵後冬菜將帶有特殊的鹹酸味與醇厚的鮮味，味道鹹香開胃。
傳統醃菜冬菜料理方式多元，多數人推薦適合用於湯頭提味如湯麵、湯品、燉菜、清粥或熱炒等提味輔料，香氣醇厚又獨特，是許多家庭廚房的必備調味品，「煮餛飩湯，冬粉，米粉時都可以加一點」、「煮鴨肉冬粉湯一定要放」。