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連日本人也愛上！台灣傳統美食「麒麟冬菜」爆紅：一堆台人不知

意外在高雄第一次吃到「麒麟冬菜」，形容口感是「充滿魔力的食物」

▲有日本人第一次嘗到台灣傳統醃菜「麒麟牌冬菜」，沒想到一吃成主顧，甚至推薦隱藏吃法，將其搭配吐司或美乃滋享用。（圖／翻攝pixabay）

冬菜是什麼？煮湯、燉菜超配：日本人「搭吐司」奇招驚艷全網

▲冬菜料理方式多元，多數人推薦適合用於湯頭提味如湯麵、湯品、燉菜、清粥或熱炒等提味輔料，香氣醇厚又獨特，是許多家庭廚房的必備調味品。（圖／家常菜臉書）

日本網友這次發揮創意，將冬菜配上吐司享用，甚至與美乃滋一起搭配，神奇吃法引發台灣人震驚表示「活了50幾年，第一次聽到這麼奇葩的吃法」，但也有人發揮實驗精神嘗試，大讚口感獨特又美味，「重點是冬菜的量要少，美乃滋的甜可以柔化它，薄薄一層跟吐司就好吃」

台灣擁有美食王國的稱號，道地小吃五花八門，總能吸引國內外老饕朝聖享用。，意外在網路上引起對冬菜吃法討論，也有老饕對日本人將冬菜搭配吐司創意搭法感到驚艷，直呼「活了50幾年，第一次聽到」。台灣在地小吃多樣，包含滷肉飯、雞排等，不僅國內老饕喜愛，更是不少國外遊客來台必吃的傳統美食。但近日有位日本網友在Threads提到，，提到過去都在台北生活，完全不知道這道美食，也大力推薦隱藏吃法，。」這道台灣隱藏美食「麒麟冬菜」在網路上爆紅，但多數台灣並不了解它，沒想到第一次聽聞竟是從日本人口中，驚訝表示「據了解，冬菜是一種傳統醃菜，在中國天津、四川南充、潮汕地都皆有出產，而台灣則是以「麒麟牌冬菜」著名，其是台灣常見的傳統南北乾貨，常見以罐裝販售，遵循古法醃製，不含防腐劑，以大白菜、蒜頭與鹽為主要材料調製，經過發酵後冬菜將帶有特殊的鹹酸味與醇厚的鮮味，味道鹹香開胃。傳統醃菜冬菜料理方式多元，，是許多家庭廚房的必備調味品，「煮餛飩湯，冬粉，米粉時都可以加一點」、「煮鴨肉冬粉湯一定要放」。值得一提的是，，倘若民眾沒嘗試過冬菜，或是身邊正有有一罐麒麟牌冬菜，不妨可以嘗試看看這道神秘美食！