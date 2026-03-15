我是廣告 請繼續往下閱讀

日本爆冷淘汰 瑪菲司剛抵美國傻眼

▲瑪菲司飛到邁阿密觀看WBC決賽，本想替大谷翔平加油，如今卻無法圓夢。（圖／瑪菲司Threads）

慶祝中華隊贏球 瑪菲司豪發5000杯手搖飲

2026世界棒球經典賽（WBC）8強賽進行中，日本隊今（15）日將迎戰委內瑞拉，引來全世界關注，然而日本最終以5:8爆冷淘汰，不僅連霸夢碎，更是隊史首度無緣4強，讓不少球迷錯愕。台灣女星瑪菲司特別飛到美國看球，然而還未抵達邁阿密就聽聞日本落敗的消息，傻眼說：「我行李裡還帶著大谷翔平的應援毛巾欸？」瑪菲司十分關注本次經典賽，日前才到東京巨蛋替中華隊應援的她，近日又搭機飛往美國，想替大谷翔平加油。然而日本卻遭委內瑞拉擊敗，提前結束比賽。對此，瑪菲司稍早於Threads上發文，曬出大谷翔平的毛巾說：「我看了什麼，我剛到紐約。人都還沒到邁阿密，我行李裡，還帶著大谷翔平的應援毛巾欸？」事實上，瑪菲司日前不僅親自到東京巨蛋力挺中華隊，還發出祭品文，為了慶祝中華隊打贏捷克，她兌現承諾請客5000杯手搖飲，表示：「5000杯飲料！我請你們喝！說到做到。」不僅自掏腰包請客，瑪菲司甚至化身「一日手搖飲店員」，親自製作、發放飲料，讓網友直呼：「Mavis妳是最棒的」、「親力親為」、「好有心」。而發送完飲料，瑪菲司也立刻飛到邁阿密觀看經典賽決賽，本想替大谷翔平加油，如今卻留下遺憾。