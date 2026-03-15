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▲章子怡14日露面，臉部明顯豐潤許多，視覺上頗為福態。（圖／翻攝自微博）

▲章子怡是少數順利打進國際影壇的大陸一線演員。（圖／章子怡微博）

金馬影后、國際影壇巨星章子怡戲齡32年，代表作有《臥虎藏龍》、《一代宗師》等，外貌給人纖瘦形象的她，近日出席時尚活動，瓜子臉浮腫成「麵龜」，目測至少胖12公斤，有人猜測是為新角色增重，有人質疑她去做醫美，「面相都變了，不像她了」，章子怡本人則沒有對此做出回應。昨（14）日，章子怡以全球代言人身分，出席珠寶大牌Tiffany & Co.北京三里屯太古里旗艦店的開幕活動，她紮著髮髻，純白低胸洋裝以綠松石項鍊點綴，搭配皮草外套，看起來相當貴氣，不過以往以骨感形象示人的她，臉部明顯豐潤許多，視覺上頗為福態，讓外界有些訝異。章子怡剪綵的現場影片在社群媒體瘋傳，大陸網友看完議論四起，「這是胖了嗎？像打了肉毒桿菌」、「填充失敗了」、「過度醫美」、「她那傲世一切的眼神去哪裡了，怎麼有點畏首畏尾的」、「臉又僵又歪」、「臉都不對稱了，鼓鼓的，很怪...」還說她撞臉劉若英。對於章子怡的大圓臉，有網友指出她應該是為4月將開拍的新戲角色增肥，也有人認為章子怡已經47歲，變老變胖沒有什麼好指指點點，「臉上有點肉還好看些」、「咋了？這個年紀已經挺美的啊」、「章子怡的臉從年輕到現在，一直很漂亮！」