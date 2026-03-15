今年台灣可能會陷入缺水危機？水庫水情拉警報，中央氣象署預估2026春季降雨偏少，中南部近期水庫的蓄水量也不斷下滑，曾文水庫目前僅剩33%，中南部蓄水率都已低於50%，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興提醒，過去一季台灣西半部已經降雨明顯偏少，春季更是全年雨量相對較少的季節，呼籲民眾珍惜水資源、節約用水。
冬天雨下太少 春季恐陷缺水危機
氣象署指出，從去年12至今年2月的冬季，台灣平均雨量為158.4毫米，只達氣候值260.6毫米的6成，「彭佳嶼、台北、新竹、台中、嘉義」等5個氣象站，都創下同期最少雨量紀錄，「台北、新竹、台中、嘉義、台南、恆春」等6個測站，累積降雨也創下1951年以來雨量最少的紀錄。
而目前赤道太平洋海溫呈現西暖東冷的「反聖嬰型態」，春天開始反聖嬰持續減弱並逐漸恢復正常，參考歷史類似環境，反聖嬰隔年的3月至5月，台灣呈現「氣溫略偏高、雨量偏少」的型態。
水庫蓄水越來越少 中南部危險了
春雨的多寡會直接影響台灣水庫水情，不過賈新興提及，去年颱風季雖然有累積一些降雨，但冬季有幾波南方雲系帶來降雨似乎不夠給力，導致水庫蓄水量沒有明顯提升，中北部的石門水庫目前蓄水量65.3％、寶山水庫22.8％、明德水庫44.5％、鯉魚潭水庫35.9％、日月潭水庫61.6%。
南台灣水庫基本上蓄水率都不達50%，曾文水庫只剩33%，仁義潭水庫36%、白河水庫19.6%、南化水庫48.2%；提醒民眾，在全球暖化的背景下，水資源的珍貴性越來越高，仍要提醒民眾在進入春季後，要維持節約用水的生活習慣。
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氣象署指出，從去年12至今年2月的冬季，台灣平均雨量為158.4毫米，只達氣候值260.6毫米的6成，「彭佳嶼、台北、新竹、台中、嘉義」等5個氣象站，都創下同期最少雨量紀錄，「台北、新竹、台中、嘉義、台南、恆春」等6個測站，累積降雨也創下1951年以來雨量最少的紀錄。
而目前赤道太平洋海溫呈現西暖東冷的「反聖嬰型態」，春天開始反聖嬰持續減弱並逐漸恢復正常，參考歷史類似環境，反聖嬰隔年的3月至5月，台灣呈現「氣溫略偏高、雨量偏少」的型態。
春雨的多寡會直接影響台灣水庫水情，不過賈新興提及，去年颱風季雖然有累積一些降雨，但冬季有幾波南方雲系帶來降雨似乎不夠給力，導致水庫蓄水量沒有明顯提升，中北部的石門水庫目前蓄水量65.3％、寶山水庫22.8％、明德水庫44.5％、鯉魚潭水庫35.9％、日月潭水庫61.6%。
南台灣水庫基本上蓄水率都不達50%，曾文水庫只剩33%，仁義潭水庫36%、白河水庫19.6%、南化水庫48.2%；提醒民眾，在全球暖化的背景下，水資源的珍貴性越來越高，仍要提醒民眾在進入春季後，要維持節約用水的生活習慣。