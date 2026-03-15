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法國巴黎產險在台灣經營逾25年，市場傳出將停止台灣業務。金管會今（15）日證實，尊重業者評估，目前已經收到相關申請案，後續審查將著重保戶與員工權益2大面向。對於此消息，金管會保險局發布新聞稿表示表示，法巴產險去（114）年至保險局溝通，計畫停止在台業務，保險局請其與母公司再評估業務合作或轉型等方式以續留台灣，不過法巴產險於今（115）年2月來局表示，經母公司評估後，仍決定停止在台業務。對此，保險局表示尊重，並請法巴產險應注意員工與保戶相關權益保障，並且待正式函復獲准後，方能與通路溝通停止受理新契約等作業。金管會已於2月底接獲法巴正式函報，將續依程序辦理。保險局表示，經洽法巴產險說明近期開始與主要通路探詢倘業務調整之通路作業所需時間，惟該分公司表示將於獲本會同意後始正式對外公布商品停售時間。根據保險業公開資訊觀測站，法商法國巴黎產物保險股份有限公司台灣分公司於2000年設立，主要承作住宅火災保險、傷害險等，在台灣員工人數32人，根據2024年資訊，業務占有率約0.05%。目前共有七家外商產險在台設分公司。若法巴產險正式撤台，外商產險在台將縮減至六家。法巴產險2000年6月來台設立分公司，在台規模相對較小，主要承作住火險、傷害險及地震險等業務。