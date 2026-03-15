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▲彰化魏姓男子獨攀西巒大山失聯，曾傳訊「發生山難」求救。搜救人員連日搜尋，最終在約80層樓深谷發現遺體，經近20小時搬運後，由空勤直升機吊掛下山。（圖／翻攝畫面）

彰化縣一名退休公務員魏姓男子日前獨自前往南投信義鄉攀登西巒大山，卻在登山途中以LINE訊息向家屬表示「發生山難」並求助後失聯。南投縣消防局獲報後連日動員警消、林業及空勤等單位展開搜救，最終在約80層樓深的峽谷發現魏男遺體，經歷近20小時搬運後，於15日由空勤直升機吊掛下山，讓死者順利返家。消防局表示，10日晚間約9時接獲通報，指魏男於當晚8時43分透過LINE向家屬求救後失去聯繫。消防局第三大隊隨即啟動搜救機制，第一梯次派遣信義及玉山分隊消防人員與義消共6人連夜上山搜尋，並在山區紮營持續搜救。11日至13日期間，消防局陸續增派四梯次搜救人員加入行動，但仍未發現魏男蹤跡。直到14日，第五梯次共32名搜救人員進入山區，分成六組展開地毯式搜索，最終在3.8公里瞭望台稜線下方約250公尺深的斷崖處，於下午3時10分發現魏男，但已無生命跡象。由於現場地形陡峭險峻、搬運困難，加上天色昏暗，搜救人員當晚暫停作業並在山區紮營。15日清晨再增派第六梯次10名搜救人員加入搬運行動，眾人合力將遺體拖拉至稜線下方約200公尺的吊掛點。空勤總隊於中午12時25分執行直升機吊掛任務，將遺體運送至竹山消防訓練中心降落，後續交由警方處理。完成任務後，包含警消及民間山搜隊等共36名搜救人員也陸續撤離山區，結束這場艱困的搜救行動。