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4名中國籍男女疑遭人口販運集團設局誘騙來到泰國，在被押往泰緬邊境的途中奮力跳車求救，所幸當地居民聽到動靜趕來協助，才讓4人順利脫困並被送往警局。目前涉案司機已棄車逃逸，警方正展開調查。綜合泰國媒體The Thaiger及《泰叻報》報導，達府（Tak Province）美索縣（Mae Sot）縣長坎塔蓬透露，事發時間是9日晚間約9時30分。當地居民表示，他們協助救下2名中國籍男子與2名中國籍女子，4人的具體身份並未公開。據目擊者描述，4人是從一輛懸掛達府車牌的灰色小貨車跳下來向居民求救，車上司機疑似是一名泰國人。社群媒體流傳的監視器畫面顯示，坐在副駕駛座的一名中國男子突然推開車門，從行進中的車輛縱身跳下。落地後他立刻衝向後車門試圖救出其他人，但司機當下猛踩油門加速，似乎想阻止他得手。男子隨後再度跳上車，終於成功拉開車門，讓另外3人也相繼逃脫。附近居民聽到騷動紛紛出門查看，司機見勢不妙，當場棄車落跑，車門仍敞開著。社區領袖隨後帶著4人前往美索警局報案。他們向警方表示，自己是被人設局騙到泰國，人口販運集團原本打算把他們賣到緬甸，那輛小貨車正是用來運送他們的交通工具。警方調閱入境紀錄後發現，4人於6日從清邁府入境泰國，隨後被帶往達府。4人向警方表達顧慮，擔心集團成員隨時可能追來，要求協助盡快離開美索。警方隨後協助他們購買長途客運車票前往曼谷，中國駐曼谷大使館接手後安排他們返回中國。涉及誘騙與人口販運的相關指控目前仍在調查當中。