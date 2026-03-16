美國、以色列對伊朗發起戰爭，戰火持續延燒中東並影響全球石油供應安全，國際能源總署（IEA）週日發聲明，提到承諾提供的4.119億桶石油儲備即將投入市場。
從聲明內容看來，各成員國已向IEA提交了各自的實施計畫，亞太地區成員國將立即提供儲備能源，而美洲和歐洲成員國將從3月底開始提供。在先前的許多報導跟分析裡，亞洲在中東戰事造成的供應中斷方面首當其衝。
這些石油有2.717億桶來自政府儲備，1.166億桶來自已承諾的產業儲備，2360萬桶來自其他來源，當中72%為原油，28%為石油產品。細分的話，1.958億桶來自美洲成員國，1.086億桶來自亞太地區成員國，歐洲則承諾釋出1.075億桶。
這是IEA成員國自1974年該署成立以來，第6次採取緊急集體行動來支持石油市場。在這之前的5次行動，分別是在1991 年、2005 年、2011年和2022年，其中光2022年就佔了2次。
IEA警告，中東戰爭正造成全球石油市場史上規模最大的供應中斷，雖然這波緊急集體行動，能為石油供應提供重要緩衝，但確保石油供應恢復穩定的最關鍵因素，還是在於荷姆茲海峽的航運能否正常，而完善的保險機制和船舶實物保護也是必須顧及的。
資訊來源：IEA官網
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這些石油有2.717億桶來自政府儲備，1.166億桶來自已承諾的產業儲備，2360萬桶來自其他來源，當中72%為原油，28%為石油產品。細分的話，1.958億桶來自美洲成員國，1.086億桶來自亞太地區成員國，歐洲則承諾釋出1.075億桶。
這是IEA成員國自1974年該署成立以來，第6次採取緊急集體行動來支持石油市場。在這之前的5次行動，分別是在1991 年、2005 年、2011年和2022年，其中光2022年就佔了2次。
IEA警告，中東戰爭正造成全球石油市場史上規模最大的供應中斷，雖然這波緊急集體行動，能為石油供應提供重要緩衝，但確保石油供應恢復穩定的最關鍵因素，還是在於荷姆茲海峽的航運能否正常，而完善的保險機制和船舶實物保護也是必須顧及的。
資訊來源：IEA官網
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