根據中央氣象署表示，今（16）日清晨最低溫出現在新竹關西9.5度，一早因輻射冷卻影響，氣象署針對「新竹縣、苗栗縣、金門縣」3縣市發布低溫特報，清晨低溫跌至10度以下，白天氣溫將逐漸回升，但早晚溫差仍大，提醒民眾注意保暖；此外，氣象署亦發布強風特報，提醒今晨至晚上「新北市、桃園市、新竹縣、屏東縣」民眾嚴防8級強風。
⚠️低溫特報
📍影響時間：16日晨
🟡黃色燈號（寒冷）：新竹縣、苗栗縣、金門縣。
⚠️陸上強風特報
📍影響時間：16日晨至16日晚
🟡黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、屏東縣。
氣象署表示，今日各地大多為晴到多雲，環境風場為偏東風，迎風面水氣略增，基隆北海岸、東半部地區、大臺北山區及恆春半島有零星短暫雨；輻射冷卻影響，清晨新竹及苗栗天氣仍冷，低溫約11到13度，尤其苗栗有局部10度以下低溫發生的機率。
至於桃園以北、東半部及臺中以南低溫則在16到18度，白天各地仍較為舒適、溫暖，東北部及東部高溫22、23度，其他地區23至26度，西半部日夜溫差大，請適時調整穿著。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：16日晨
🟡黃色燈號（寒冷）：新竹縣、苗栗縣、金門縣。
⚠️陸上強風特報
📍影響時間：16日晨至16日晚
🟡黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、屏東縣。
至於桃園以北、東半部及臺中以南低溫則在16到18度，白天各地仍較為舒適、溫暖，東北部及東部高溫22、23度，其他地區23至26度，西半部日夜溫差大，請適時調整穿著。
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署