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民進黨桃園市長人選仍是未知數，《鏡周刊》報導立委王義川傳出婉拒徵召，可能由曾任黨發言人、桃園區域立委、桃園市政參議等職的現法務部次長黃世杰出任，而黃世杰昨（15）日對此則透露：「黨若徵召，當然全力以赴」。黃世杰是台北市長蔣萬安的高中同班同學，具亮眼法學背景，且父親黃金德又是前桃園農田水利會總幹事，2020年當選桃園立委，卻於2024年競選連任落敗。針對傳聞，黃世杰昨受訪提到，自己是桃園出身，對桃園有感情和責任，儘管他將以手邊目前的工作為重，不過，黨若徵召他，當然是全力以赴。而根據《三立新聞網》今早報導，黃世杰針對參選進一步回應表示：「作為桃園子弟，若家鄉有需要，回鄉貢獻己力當然責無旁貸。一切尊重黨內機制跟安排，相信黨會在通盤考量後，做出最好的布局」，他更指出，選對會的確有初步徵詢，並交流對桃園選情的看法，但他目前工作重心仍以法務部為優先，只要在行政團隊一天，就會持續在崗位上把事做好。