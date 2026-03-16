2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰爆出大冷門，衛冕軍日本隊以5：8不敵委內瑞拉，隊史首度無緣四強。根據日本媒體《RONSPO》報導，這場敗仗不僅震驚亞洲球壇，更讓主辦單位美國職棒大聯盟（Major League Baseball）陷入恐慌。韓國媒體對此冷嘲熱諷，指出主辦方為了票房刻意操作籤表，企圖保送日美兩國在決賽會師，如今隨著日本隊提前出局，整體的商業布局與行銷計畫已面臨全面崩盤的危機。
韓媒質疑籤表操作 故意為日本VS美國創造機會
韓國媒體《Sports Chosun》在報導中指出，本屆 WBC 從預賽分組到淘汰賽的設計，顯然是為了確保日本與美國兩大票房支柱，在決賽前絕對不會碰頭。這種在其他運動賽事中難以想像的「對戰操盤」，早已引起韓國及各國媒體抨擊其不公平。
然而，這份被質疑的籤表似乎遭遇了「詛咒」。隨著日本隊在八強賽爆冷翻船，主辦方原訂的亞洲市場行銷策略、日本各大企業贊助商的廣告效益，都在一夜之間大幅縮水。韓媒形容：「主辦方現在正陷入恐慌，因為他們最強大的行銷支柱之一已經倒塌。」
美多大戰成最後防線 美國若敗北票房恐遭毀滅性打擊
隨著日本出局，全球的關注點現在全部集中在美國隊身上。美國隊將在準決賽迎戰被公認為本屆最強隊伍的多明尼加。韓國媒體直言，如果連美國隊都無法挺進決賽，主辦方精心策劃的「票房大戰」將徹底化為泡影。
這場美多對決被韓媒形容為「實質上的決賽」。多明尼加至今5場比賽狂轟14支全壘打、攻下51分，擁有史上最強火力；而美國隊則派出去年賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）鎮守防線。這場「矛與盾」的巔峰對決，不僅攸關冠軍戰門票，更背負著主辦單位對本屆賽事最後的一絲商業期待。
委內瑞拉球星阿庫尼亞：這是大谷的時代
相對於商業端的擔憂，擊敗日本隊的委內瑞拉功臣阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）則展現了競技實戰的純粹。他在賽後表示，擊敗日本隊是他職業生涯中最重要的一場比賽，並對大谷翔平（Shohei Ohtani）表達敬意：「大谷是全球超級巨星，是這個時代的象徵，但輸贏本就是棒球的一部分，我很高興我們贏了。」
隨著日本隊提早出局解散，WBC官方與MLB必須面對亞洲市場收視率可能驟降的現實。接下來的每一場比賽，主辦方都如履薄冰，深怕這場精心設計的「棒球大戲」最終演變成一場預算與期待雙雙落空的商業慘劇。
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韓國媒體《Sports Chosun》在報導中指出，本屆 WBC 從預賽分組到淘汰賽的設計，顯然是為了確保日本與美國兩大票房支柱，在決賽前絕對不會碰頭。這種在其他運動賽事中難以想像的「對戰操盤」，早已引起韓國及各國媒體抨擊其不公平。
然而，這份被質疑的籤表似乎遭遇了「詛咒」。隨著日本隊在八強賽爆冷翻船，主辦方原訂的亞洲市場行銷策略、日本各大企業贊助商的廣告效益，都在一夜之間大幅縮水。韓媒形容：「主辦方現在正陷入恐慌，因為他們最強大的行銷支柱之一已經倒塌。」
隨著日本出局，全球的關注點現在全部集中在美國隊身上。美國隊將在準決賽迎戰被公認為本屆最強隊伍的多明尼加。韓國媒體直言，如果連美國隊都無法挺進決賽，主辦方精心策劃的「票房大戰」將徹底化為泡影。
這場美多對決被韓媒形容為「實質上的決賽」。多明尼加至今5場比賽狂轟14支全壘打、攻下51分，擁有史上最強火力；而美國隊則派出去年賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）鎮守防線。這場「矛與盾」的巔峰對決，不僅攸關冠軍戰門票，更背負著主辦單位對本屆賽事最後的一絲商業期待。
委內瑞拉球星阿庫尼亞：這是大谷的時代
相對於商業端的擔憂，擊敗日本隊的委內瑞拉功臣阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）則展現了競技實戰的純粹。他在賽後表示，擊敗日本隊是他職業生涯中最重要的一場比賽，並對大谷翔平（Shohei Ohtani）表達敬意：「大谷是全球超級巨星，是這個時代的象徵，但輸贏本就是棒球的一部分，我很高興我們贏了。」
隨著日本隊提早出局解散，WBC官方與MLB必須面對亞洲市場收視率可能驟降的現實。接下來的每一場比賽，主辦方都如履薄冰，深怕這場精心設計的「棒球大戲」最終演變成一場預算與期待雙雙落空的商業慘劇。
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