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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰冷門餘波盪漾，日本武士隊以5：8不敵委內瑞拉，隊史首度止步八強。賽後，委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）在記者會上語出驚人，直指日本隊總教練井端弘和（Hirokazu Ibata）的投手調度讓他感到「驚訝」，並透露委國正是看準了日本隊調度邏輯的破綻，才能成功逆轉戰局。羅培茲教練在賽後記者會坦言，他在比賽中密切觀察日本隊牛棚的動向，但結果卻令他大感意外。羅培茲表示：「日本隊的投手安排順序讓我們有些驚訝。觀察幾次後，我們發現井端教練並沒有根據常見的『左投剋左打、右投剋右打』等數據分析進行調度。」羅培茲指出，一旦察覺到日本隊的調度並非基於精密的對位分析，委內瑞拉教練團立刻見縫插針，「我們意識到這點後便重新編排打線，只要對方換上左投，我們就立刻派出右打應戰，最終結果證明我們的戰略非常成功。」委內瑞拉將於 16 日（台灣時間 17 日）在準決賽對戰義大利。除了敵軍教練的質疑，日本媒體《Daily Sports》也發表深度評論，指出日本隊本次組隊與調度的核心問題：「投手陣容偏重先發、缺乏專業後援」。報導指出，日本隊原本鎖定的後援大將如石井大智、平良海馬與松井裕樹皆因傷或調整問題辭退，而遞補入選的藤平尚真、隅田知一郎與金丸夢斗，在母隊多以先發為主。昨日比賽中，先發投手山本由伸退場後，牛棚準備顯得異常忙亂，而兩位丟分的投手隅田與伊藤大海，本職皆為先發，對於高張力賽事的「拆彈」適應力顯然不及專業後援投手。對於調度引發的連環崩盤，井端監督在賽後被問到若有「投手大谷」是否能保住領先時，面帶苦澀地表示：「大谷中繼從不在選項內，如果他能投，我也會讓他先發。」日媒分析認為，這場敗仗暴露出日本隊在短期決戰中對「投手分工」的混亂與應變不足。相較於委內瑞拉精準的數據化執行，日本隊在邁阿密的慘敗，無疑是輸在了戰略佈局與投手定位的失策。