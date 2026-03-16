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台北市長蔣萬安拋出「無菸城市」，在人潮眾多如中山、西門商圈設置戶外負壓吸菸區。衛福部部長石崇良今（16）日表示，根據現行《菸害防制法》規定並無不可行，甚至整個台北都要變成禁菸，法規上也是可行的。《菸害防制法》主管機關為衛福部國民健康署，石崇良今在媒體聯訪時說明相關法規。他表示，針對建築內吸菸主要是法規18、19條規範，18條是指室內場所禁菸，並且可以設置「吸菸室」；19條則是戶外場所也可以設為禁菸區，但可以設置指定吸煙區，而在戶外如運動場館，因為通風條件跟市內不同，吸菸區的規範沒有室內嚴謹。石崇良解釋，法規第19條第1項第四款明定「其他經各級主管機關公告指定之場所及交通工具」也屬於未設吸菸區者，全面禁止吸菸，因此是授權各級主管機關包含地方政府，可以公告禁菸場所。若台北市公告某一行人徒步區為禁菸場所，再設置吸菸區，於法並無不可，「甚至公告全台北都是禁菸也是『於法可行』」。