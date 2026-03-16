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民眾黨立委李貞秀今（16）日在立法院內政委員會質詢處女秀，慘遭內政部長劉世芳拒絕備詢，擔任會議主席的民進黨立委李柏毅也同意劉世芳不上台，李貞秀只能唱獨角戲。對此，民眾黨聲明痛批，劉世芳枯坐席間裝傻，不願回應李貞秀的政策問題，而李柏毅更粗暴操弄議事，還用「女士」的稱呼來暴露自己的歧視心態，在立法院公然標籤化、汙名化中配，可恥地悖離議事中立原則，藐視院長裁示與民主程序，甘於為虎作倀，掩護執政官員逃避質詢，行徑令人不齒。李貞秀今針對「居住正義」議題進行首次質詢，但劉世芳卻因其未提出中國原籍除籍證明而拒絕接受其質詢。對此，民眾黨怒轟劉世芳，面對李貞秀接連拋出的問題只會枯坐席間裝傻，既無勇氣為政策辯護，也無能力提出改進方向，人民看見的，也只有逃避與推諉、卸責。除了批評劉世芳無力回應政策問題，民眾黨也指出，召委李柏毅不僅沒有維持會議中立與秩序，反而樂於替執政黨「看門」，以個人與政黨立場粗暴干預議事程序，強行限縮、閹割立法委員職權，而李柏毅更刻意用「李貞秀女士」來稱呼，以為這樣可以羞辱民眾黨與李貞秀委員，殊不知他暴露的是自己的無知，與對陸配根深蒂固的「歧視」心態。針對此事，民眾黨團副總召王安祥、洪毓祥委員今直接前往內政委員會聲援李貞秀，向李柏毅表達強烈抗議，洪毓祥更直接請李柏毅停止踐踏議事制度、停止護航官員逃避監督。民眾黨聲明中痛批，這不只是發生在立法院的事，民進黨不斷操作族群與身分議題，將陸配與新住民當成政治鬥爭的工具，這將使其他上百萬在台灣落地生根、努力生活的陸配家庭，也公然遭到標籤化、污名化，公然被歧視與打壓。民眾黨強調，嚴正要求民進黨政府：停止踐踏中華民國的民主與法治、停止對陸配與新住民的打壓與追殺。一個真正自信的民主社會，不會透過打壓弱勢族群來鞏固權力；真正善良正義的台灣人，不會容忍民進黨一再顛倒是非黑白、製造對立衝突。當制度被踐踏、當民主被扭曲、當弱勢被歧視，台灣民眾黨立院黨團將繼續為人民強力監督政府，絕對不會退讓，也不會選擇沉默。民眾黨更指，「曾經，我們以為中華民國是一個講求法治與制度的國家；曾經，蔡英文總統也對全體國民承諾：『新舊住民一律平等，沒有人需要為自己的認同道歉。』然而今日我們所看到的，卻是民進黨政府不斷製造假議題以規避監督、轉移焦點；而民進黨籍立法委員李柏毅，更在內政委員會主席的位置上，可恥地悖離議事中立原則，藐視院長裁示與民主程序，甘於為虎作倀，掩護執政官員逃避質詢，行徑令人不齒。」