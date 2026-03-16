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前國民黨發言人蕭敬嚴近日領表投入新北市議員黨內初選，慘遭黨內同志猛烈砲轟他在去年大罷免期間落井下石，頻上綠營政論節目曝光，卻未幫忙澄清。對此，蕭敬嚴昨（15）日發文道歉，強調「過去年輕，單純想讓黨更好，卻忽略過激言論傷害到黨內同志」，仍遭藍委徐巧芯砲轟：「毫無誠意！」蕭敬嚴昨日道歉後，徐巧芯今發文指出，她過去不知道蕭先生的發言有多麽無恥，直到今天才知道，當初四叉貓找人包圍她家的活動宣傳，也有蕭敬嚴的手筆，跟著一起宣傳。這是2024年五月的事情，不過一、兩年，說什麼「當初還年輕」、「發言是為了黨好」，到底哪裡年輕？是5歲還是10歲？到底哪裡對黨好？發言完全沒有建設性，在沒有查證的情況下跟隨綠媒做這麼惡質的事情，竟然停權可以從3年改為1年，還好意思爭取國民黨提名，令人傻眼。徐巧芯認為，當初那些節目對她的各種扭曲與抹黑，法院判決中現已清清楚楚與她無關，綠營視她為眼中釘，刻意霸凌她很正常，她本人也一點都不怕，但國民黨人背刺，而且連有人幫她說話都要被蕭敬嚴一起罵進去，又是另外一回事。徐巧芯提到，連綠營的主持人都感覺蕭敬嚴的發言踩到一個政黨的紅線，就只有蕭敬嚴一個人嘻皮笑臉繼續落井下石，這是「為了國民黨好」？明明就是「為了民進黨好」啊！昨天蕭敬嚴貼的道歉文，她被封鎖根本看不到，是別人傳給她看的，看了才發現，內容毫無誠意，也沒有說明自己哪裡錯、對誰抱歉了？徐巧芯怒轟，蕭敬嚴明明前幾天還說是被霸凌、抹黑，現在突然轉彎，道歉根本不是真心的，只是因為利益，因為發現很多人到考紀會檢舉他，可能會被開除；或者即使沒有處分也可能選不上，才裝一下。都是為了自己，從沒想到別人。如果他只是普通黨員要上政論節目賺錢，那隨便他，可是要爭取成為國民黨提名的候選人，應該就要有更高的標準與品質。徐巧芯最後更喊話蕭敬嚴：「不要說我追殺你，大概過去的幾年間，都是你在追殺我。」