我是廣告 請繼續往下閱讀

日本武士隊在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）止步八強，無緣連霸的結果令部分激進球迷失去理智。日本職棒選手會（球員工會）今（16）日下午於官方X（原 Twitter）發布嚴正聲明，指出偵測系統已發現大量針對選手、教練及監督的誹謗言論，工會將不排除採取法律行動，包括損害賠償請求與刑事告訴。為了保護參加本屆 WBC 的國手，日本職棒選手會於3月4日起便與NPB企業共同導入了「誹謗中傷檢測系統」。該系統過去曾應用於2022年卡達世界盃足球賽及2023年法國世界盃橄欖球賽，具備國際頂尖的監控能力。選手會表示，自日本隊在準決賽（日本時間15日）負於委內瑞拉後，系統偵測到大量極具攻擊性的惡意留言，「針對WBC的結果，我們已確認多起針對侍Japan選手、監督及教練的誹謗中傷事件。」聲明中強調，選手會過去已多次針對網路霸凌採取嚴厲措施，包括要求社群平台提供發信者資訊、提起民事損害賠償以及刑事告訴。對於本次WBC賽後的惡意誹謗，工會直言：「針對惡質投稿，我們將採取包含法律手段在內的嚴正措置。」工會呼籲大眾：「請理解並配合我們建立一個讓選手能安心打球的環境。」此舉獲得了許多理性球迷的支持，認為敗戰雖令人遺憾，但絕不能成為對選手進行人格攻擊的藉口。本屆日本隊雖然在預賽打出4連勝氣勢，但在八強生死戰中以5：8遭委內瑞拉逆轉。賽後包括承擔敗戰的投手伊藤大海（Hiromi Itoh）與打擊陷入低潮的近藤健介（Kensuke Kondo）等人，個人社群帳號均遭到網軍湧入洗版。工會今日的強硬表態，無疑是為在第一線拚戰的選手們築起一道保護牆。