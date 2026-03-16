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前國民黨發言人蕭敬嚴近日領表投入新北市議員黨內初選，慘遭黨內同志猛烈砲轟他在去年大罷免期間落井下石，頻上綠營政論節目曝光，卻未幫忙澄清。對此，蕭敬嚴昨（15）日發文道歉，強調「過去年輕，單純想讓黨更好，卻忽略過激言論傷害到黨內同志」，被粉專「政客爽」今（16）日轟「不是隨便一句道歉就可以解決問題，甚至受害人徐巧芯還被你封鎖，真的是笑死。」政客爽今日在臉書發文指出，在徐巧芯被綠營多個政論全面圍剿的時候，蕭敬嚴藉此用國民黨前發言人的身分上遍各大節目落井下石，在綠營政論是被李正皓譽為「國民黨唯一敢挺身對抗徐巧芯的男人」、「不愧是我的學弟」。政客爽續指，蕭敬嚴隨後消遣「希望她事情趕快過去，不然讓我們上節目很辛苦欸」，又再上另外一個節目酸「我還要幫你講是有欠你們哦」、「個人造業個人擔啦！」。政客爽再指，蕭敬嚴在某節目嘲諷徐巧芯到一個令人髮指的地步，直接「拿黃子佼來跟徐巧芯類比」，還說TVBS、中天都在罵徐、自己確認過都是真人帳號，「藍營選民現在對她有不同看法(負面)」、「綠營這樣對徐巧芯天道好輪迴啦！」政客爽表示，政論節目時間過長，沒辦法放全部，歡迎大家自己去從頭看到尾，就會知道為什麼綠營政論主持人會說驚訝「蕭敬嚴攻擊徐巧芯的尺度沒問題嗎？」，蕭敬嚴唯一表示歉意的方式只有退選、退黨，不然將來這個人還會拿議員參選人的身分去綠營各大政論對藍營落井下石，大賺通告費。政客爽狠酸，那句「天道好輪迴」回敬給蕭敬嚴，「很多事情，不是隨便一句道歉就可以解決問題，甚至受害人徐巧芯還被你封鎖，真的是笑死。對於國民黨人來說蕭敬嚴若能繼續選議員，當日徐巧芯，明日你我他。」